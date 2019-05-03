«Важный шаг»: чем займется Зеленский после инаугурации

Для команды избранного президента Украины Владимира Зеленского главным приоритетом являются переговоры в «нормандском формате» для урегулирования военного конфликта на юго-востоке украинского государства. Об этом заявил советник нового главы страны Александр Данилюк в Брюсселе.

«Ключевым приоритетом для нас будет возобновление работы, активизация работы «нормандского формата». Для нас тут важно не как можно скорее провести встречу, а наполнить ее смыслом», — сказал он журналистам, встречу с которыми транслировал телеканал «112 Украина». Данилюк добавил, что «это важный шаг», что украинцы ждут решения «проблемы войны» в Донбассе.

Он добавил, что после того, как команда избранного президента будет знать «дату инаугурации», тогда они начнут «планировать как заграничные поездки, так и приглашение заграничных лидеров на Украину».

Кроме того, советник Зеленского отметил, что вместе с ним по приглашению Еврокомиссии и Европарламента в Брюссель отправится еще один советник избранного украинского главы Руслан Рябошапка.

Помимо этого, Александр Данилюк не исключил возможного участия представителей команды Зеленского в саммите «Восточное партнерство». Он должен состояться 13 мая в Брюсселе. Данилюк также рассказал о том, что во время встречи с европейскими представителями обсуждалась подготовка к проведению саммита Украина — ЕС.

Встречи в «нормандском формате» проходят для урегулирования ситуации на востоке Украины. В них участвуют представители Франции, Германии, России и Украины. Между главами этих стран в 2015 году были заключены минские договоренности о прекращении вооруженных столкновений в Донбассе.

Избранный украинский лидер Владимир Зеленский 27 апреля заявил, что готов к переговорам с российской стороной. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке, причем сделал политик это на двух языках — русском и украинском. Таким образом он хотел исключить недопонимания при переводе.

«Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех», — говорится в сообщении Зеленского. Такой формат, уточняет новый украинский глава, не подразумевает «исключений». Кроме того, Владимир Зеленский добавил, что Киев готов «обсуждать новые условия сосуществования Украины и России».

При этом Зеленский отметил, что с жителями Украины и ее властями не следует разговаривать «на языке угроз, военного и экономического давления». Это, по его мнению, «не лучший путь к прекращению огня и разблокированию минского процесса».

Его решение проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным поддержал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. В конце апреля он назвал этот шаг «хорошим делом» и считает это необходимым действием при решении ситуации в Донбассе.

«Я думаю то, что он [Зеленский] сказал о конфликте и о своем подходе, сейчас абсолютно правильно. Он твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказал Волкер в программе NewsHour для американской службы общественного вещания PBS. Спецпредставитель добавил, что России и Украине требуются «непосредственные отношения».

Между тем, советник избранного президента Украины Иван Апаршин посоветовал Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с главой российского государства Владимиром Путиным. Свое мнение он выразил в эфире телеканала ZIK.

«Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате. Я не верю, что Путин что-то нам будет потом гарантировать», — заявил советник лидера президентской гонки. Такие переговоры, по его мнению, «бесперспективны» для правительства страны.

Как считает Апаршин, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет самостоятельно отстаивать свою позицию. Поэтому, выразил свое мнение советник, потребуется участие в переговорах с российской стороной США, Великобритании, а также западных стран из «нормандской четверки».

Между тем, будущая первая украинская леди Елена Зеленская также считает, что прямые переговоры между главами двух соседних государств — Украины и России – пройдут не скоро. Пока ее муж готов беседовать с Владимиром Путиным только в присутствии представителей других стран.

«Невозможно начать с уступок. Не думаю, что в ближайшее время будут прямые двусторонние переговоры. Владимир не готов к реверансам перед агрессором, но готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров», — выразила свое мнение в разговоре с журналистами американского издания The Daily Beast жена избранного президента Украины.