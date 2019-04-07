«Кровавая власть»: в Раде призвали голосовать против Порошенко

Экс-кандидат на президентский пост, депутат Верховной Рады Евгений Мураев призвал голосовать против действующего президента Украины Петра Порошенко во втором туре выборов главы государства. Пост с призывом нардеп опубликовал в своем фейсбуке, передает RT.

«За кого голосовать во втором туре? В первую очередь — против Порошенко. Еще пять лет его безумной, кровавой, жадной до любых денег власти страна просто не переживет. И многие из нас тоже», — полагает украинский парламентарий.

Мураев подчеркнул, что вовсе не призывает голосовать за противника Порошенко во втором туре – комика Владимира Зеленского. По словам нардепа, у него кандидатура шоумена «вызывает ряд вопросов и сомнений», однако если избиратели испытывают к Зеленскому личную симпатию – то пускай голосуют за него.

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«Если [Зеленский] не нравится, как мне, — можно заполнить бюллетень так, чтобы он считался недействительным. Это тоже проявление гражданской позиции. И в таком случае он точно не будет заполнен вместо вас теми же руками, которые вытащили во второй тур худшего и самого ненавидимого президента в истории Украины», – подытожил депутат.

Ранее украинские политологи оценили шансы Порошенко и Зеленского на победу во втором туре президентских выборов, передает ФАН. С каждым месяцем политика на Украине «все больше впадает в сюрреализм», полагает кандидат политических наук Алексей Якубин. Теперь процесс «сюрреализации» политики вышел за все возможные рамки, добавил он.

«Ранее на Украине не было ситуации, когда один из кандидатов в президенты, используя современные медиа, создавал бы реальный хайп в духе Голливуда. Или даже Болливуда. Тем не менее Зеленский скорее выиграл эту неделю, поскольку смог «перестроить под себя» всю повестку дня», – подчеркнул Якубин.

Политолог заявил, что администрация Порошенко уже «немного» оправилась от шока после первого тура и готовится перехватить инициативу у Зеленского.

«Зеленский, так или иначе, ассоциируется у украинцев с надеждой, неким шансом на лучшее будущее. Порошенко ассоциируют с пятью последними годами — самыми тяжелыми в новейшей истории Украины. Поэтому его «политический опыт» в глазах избирателя — скорее проблема, чем бонус», — отметил эксперт.

Он добавил, что в Зеленском людей привлекают «искренность и неопытность».

Сам Зеленский после первого тура президентских выборов на Украине заявил журналистам, что не будет считать проигрышем исход, при котором он не станет президентом. «Это не проигрыш. Это попытка, это сильный шаг. Есть чем заниматься, будем готовиться к парламентской бойне. Все нормально», — подчеркнул кандидат.

Вскоре после завершения первого тура голосования президент Украины Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на дебаты в преддверии второго тура. Зеленский принял вызов – на своем канале в YouTube шоумен опубликовал ролик, в котором призвал действующего президента Украины дебатировать с ним на самом большом стадионе страны — киевском «Олимпийском».

Зеленский потребовал, чтобы перед дебатами кандидатов проверили на алкоголь и наркотики. По его словам, дебаты пройдут перед народом Украины, а трансляцию мероприятия должны быть допущены все телеканалы.

«В знак уважения к трети, как минимум к трети, граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты пройдут не с марионеткой Кремля или [олигарха] Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа», — подчеркнул кандидат.

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским перед вторым туром президентских выборов на киевском стадионе «Олимпийский». Об этом украинский президент написал на своей странице в твиттере.

По словам действующего главы государства, подобные дебаты могут проводиться только при участии общественного телевидения, а также должны сопровождаться трансляцией по всем телеканалам страны. «Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», — заявил Порошенко.

Вскоре Порошенко обратился к Зеленскому в своем фейсбуке с призывом «быть мужиком» и никем не прикрываться в ходе дебатов. «Не бойтесь, дебаты — это не страшно», — заявил Порошенко, добавив, что он «многократно принимал вызовы от врагов как верховный главнокомандующий».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью НСН назвал обмен репликами в социальных сетях началом дебатов. Тем самым, уверен эксперт, кандидаты замалчивают плачевную ситуацию в стране.