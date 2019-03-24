Поплатился за правду? США увольняют генпрокурора Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил президенту Петру Порошенко, что готов уйти в отставку после своих слов о деятельности посла США в Киеве Мари Йованович. Об этом источник из окружения генпрокурора заявил изданию «Страна.ua».

«Все понимают, что Луценко никогда бы не дал такое интервью без рекомендации Порошенко. Они таким образом пытались понравиться Трампу. Заручиться поддержкой на выборах. <...> Но, видимо, не учли, что наезд на американского посла в любом случае будет восприниматься как наезд на Америку»,

— сообщил источник.

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Он добавил, что Порошенко это «быстро объяснили» в Вашингтоне, и поэтому украинский глава «дал заднюю» и «сделал крайним» генпрокурора. При этом до конца не ясно, серьезны ли намерения Луценко на счет отставки «или это всего лишь эмоции».

Ранее в интервью американскому изданию The Hill Юрий Луценко разоблачил посла США в Киеве Мари Йованович. По словам генпрокурора, посол передала ему «список неприкасаемых».

Украинское правосудие было обязано не преследовать лиц из этого списка ни при каких обстоятельствах, добавил Луценко. Кроме того, генпрокурор заявил о неких обещанных $4 млн, которые его ведомство не получило от посольства США.

Американская дипмиссия в Киеве опровергла слова Луценко. «Заявления генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и направлены <...> на ослабление репутации посла Йованович», — говорится в заявлении посольства США.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал посла США Мари Йованович, в МИД Украины заявили, что высоко ценят роль американского посла в развитии партнерства между Киевом и Вашингтоном.

Порошенко напомнил, что отношения между Киевом и Вашингтоном «еще никогда в истории не были настолько эффективными, как сегодня». Важную роль в в продвижении украинско-американских отношений играет и американский посол, считает политик. По словам Порошенко, Йованович как представитель США и президента Дональда Трампа, «большого друга Украины», имеет полную его поддержку. Это заявление глава республики сделал в ходе торжественных мероприятий по случаю 27-й годовщины создания Службы безопасности Украины (СБУ).

Луценко подчеркнул также, что намерен подвергать уголовному преследованию всех виновных в преступлениях, не глядя на регалии и чины подозреваемых.

«Никто в этой стране — ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол — не заставит меня отказаться от уголовного преследования за совершение преступления», — подытожил генпрокурор.

В Госдепе США заявление Луценко о списке «неприкосновенных» лиц назвали «откровенной фальсификацией». Там пояснили, что сейчас США никак не помогают Генпрокуратуре, однако раньше «пытались поддержать фундаментальную реформу сектора правосудия, в том числе в ГПУ, после Революции достоинства 2014 года». В какой-то момент сменявшие друг друга генпрокуроры перестали демонстрировать «политическую волю к подлинной реформе». Госдеп, «выполнив свою ответственность перед американскими налогоплательщиками», перенаправил помощь на другие более продуктивные проекты, рассказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Стоит отметить, что 16 марта Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины закрыли уголовное дело по статье о незаконном хищении в отношении генерального прокурора Юрия Луценко. Как сообщает ФАН, расследование по делу Луценко о незаконном обогащении велось с октября 2017 года. Суд обязал НАБУ возбудить дело против генпрокурора. Как сообщил источник, дело закрыто в связи с отсутствием в действиях генпрокурора состава преступления. При этом дело закрыли еще до того, как Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность по данной статье.

Украинский политолог Вадим Карасев в разговоре с НСН заявил, что Луценко старается отстраниться от США и проамериканского правительства Порошенко, чтобы вернуться к политической карьере.

«Луценко никогда не скрывал, что он временно находится на этом посту и его предназначение — быть в политике. После президентских выборов при любом результате Луценко будет уходить в политику, принимать участие в избирательной кампании на парламентских выборах осенью 2019 года.

Поэтому он как бы отползает от западного вектора, не хочет себя тесно с ним ассоциировать», — убежден эксперт.

Юрий Луценко является генеральным прокурором Украины с 12 мая 2016 года. С февраля 2005 года по декабрь 2006 года, а также с декабря 2007 года до января 2010 года он возглавлял МВД Украины. Кроме того, он трижды был народным депутатом Верховной Рады.