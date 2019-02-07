Платил депутатам: за что осудят спикера Рады

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«В действиях председателя парламента и работников аппарата видят признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 365 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Уголовное производство было начато 31 января. По данным СМИ, в отношении председателя Рады идет расследование о превышении полномочий.

Речь идет о нарушениях в организации работы Верховной рады. Особое внимание уделяется тому, что Парубий якобы выплачивал компенсации за жилье депутатам, которые и так имеют надлежащие условия проживания.

Официального подтверждения факта возбуждения уголовного дела пока не поступило. Как сообщили УНН пресс-секретарь Парубия, а также пресс-служба Бюро, на данный момент информация о нарушениях находится на этапе проверки.

По мнению некоторых украинцев, которые с опаской относятся к присутствию Парубия на ответственной должности, секрет его «нужности» Порошенко прост. «Похоже, в политике есть такие же правила, как и в стереотипной женской дружбе: красавицей будешь лишь на фоне стремной подружки», — предположил журналист Евгений Куксин на своей странице в Facebook.

В России Парубию приносили известность его высказывания — правда не совсем положительную.

Так, ранее в эфире украинского телеканала ICTV председатель Рады заявил, что изучал прямую демократию «на научном уровне» и призвал не забывать вклад лидера нацистской Германии в ее развитие.

«Я сам огромный сторонник прямой демократии. <…> Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах», — заявил он.

Однако последовавшей за его слова реакции он явно не ожидал: на Парубия подали в суд за выставление Гитлера образцом демократии, сообщает НСН. Инициатором этого иска стал депутат украинского парламента Вадим Рабинович, который рассказал о своем плане в эфире телеканала «112 Украина». По словам Рабиновича, он подал в суд на Парубия за пропаганду фашизма, которая запрещена на Украине. От самого спикера Рады он потребовал покинуть занимаемую должность, а также принести извинения украинскому народу за свои высказывания.

Тогда депутат также обратился к посольствам стран Европы и попросил дать оценку действиям Киева и, в частности, спикера парламента, а также призвал прекратить все контакты с ним.

Ранее против 68 украинских компаний и 322 физических лиц Украины были введены санкции со стороны России.

Ограничительные меры были введены в том числе в отношении председателя Рады Андрея Парубия, главы СБУ Василия Грицака, бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка и главы МВД Украины Арсена Авакова. Против них были введены определенные экономические меры: заблокированы их безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги и имущество, которые у них ест на территории РФ.

Однако, по мнению депутата Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридона Килинкарова, который выступил в эфире НСН, на позиции этих людей санкции никак не отразятся.

«Эти персональные санкции абсолютно не повлияют на позицию этих людей. Если кто-то думает, что можно будет ввести санкции против того же Авакова и Парубия и они изменят позицию — нет. Мне неизвестно, что у того же Парубия или у Авакова был бизнес в России. И я не слышал, чтобы Парубий или Аваков ездили в РФ. Определённые ограничения у них будут. Мне кажется, это на них никак не повлияет. Они как придерживались прозападной позиции, так и будут придерживаться. Как они обслуживали интересы своих западных партнёров, так и будут их обслуживать», — считает экс-депутат.