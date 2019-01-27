«Акт трусости»: Венесуэла обвинила атташе в США в измене

Венесуэла победила США в ходе экстренного заседания Совета безопасности ООН, заявил действующий венесуэльский лидер Николас Мадуро, указав, что американский госсекретарь Майк Помпео покинул обсуждение, не дождавшись окончания.

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«Прошу аплодисменты для главы МИД Хорхе Арреазы, мы победили в ООН, великая победа с поддержкой большинства стран Совбеза ООН. Майк Помпео ушел с заседания», — заявил Мадуро.

При этом официально пятичасовое заседание Совбеза ООН, собранное в экстренном порядке по инициативе США по поводу ситуации в Венесуэле, не завершилось каким-либо конкретным итогом — позиции стран разделились, и сами делегаты высказали два варианта правильного, по их мнению, дальнейшего развития событий в Венесуэле.

США настаивали на продолжение и усилении поддержки оппозиционных движений во главе с Хуаном Гуайдо, обещая всестороннюю поддержку «демократическим силам» и росту роли демократических институтов в стране. Эту сторону поддержали Аргентина, Чили, Коста-Рика, Перу, Бразилия и Колумбия.

Боливия, Куба, Сальвадор и Никарагуа заявили о поддержке избранного президента страны Николаса Мадуро. Россия, Мексика, Уругвай и ряд других стран настаивают на необходимости диалога между правительством Венесуэлы и оппозиционерами, передает ФАН.

В ходе того же заседания постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал формулировку, с которой выступил Вашингтон, грубым злоупотреблением прерогативами члена Совбеза, передает НСН.

Кроме того,

российский дипломат заявил, что Вашингтон попытался осуществить государственный переворот в Венесуэле, а также способствовал созданию в стране ситуации двоевластия.

«Предлагаем воздержаться от дискриминационных экономических мер в отношении этой страны. Ведь не секрет, что нынешний экономический кризис во многом спровоцирован действиями тех государств, кто больше всего кричит о страданиях венесуэльского народа», — заявил дипломат.

По его словам, внешние участники должны прекратить осуществлять вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и приложить максимум усилий, чтобы запустить внутринациональный диалог в этой стране.

Российский делегат заявил, что имеется достаточно доказательств того факта, что на ряд оппозиционных кандидатов оказывалось давление с целью добиться снятия своих кандидатур и отказа от борьбы за пост. По мнению российского дипломата, за этими действиями стоял как раз Вашингтон, чтобы дискредитировать выборы.

Кроме того, США активно участвовали в кампании по дискредитации обновленных органов власти, продолжил Небензя. При этом за президента Николаса Мадуро в 2018 году на выборах отдали свои голоса почти 68% избирателей.

Постпред подчеркнул, что Москва готова приложить все усилия для стабилизации ситуации в Венесуэле, чтобы участники протестов начали строить диалог в рамках правового поля.

Ранее Мадуро сообщил, что на территории Венесуэлы не осталось американских дипломатов. По словам Мадуро, последняя группа дипработников США покинула Венесуэлу в субботу, 26 января.

Президент поручил в течение месяца провести переговоры с Вашингтоном по организации в обеих странах офисов, представляющих их интересы. Стоит отметить, что США изначально не планировали закрывать свои консульства даже во время кризиса.

При этом военный атташе Венесуэлы в Вашингтоне Хосе Луис Сильва сделал заявление, в котором признал президентом страны Хуана Гауйдо. В ответ на это Минобороны Венесуэлы обвинило его в измене родине и назвало решение Сильвы «актом трусости».

Ранее Помпео в программе The Laura Ingraham Show заявил, что

Соединенные Штаты могут применить все необходимые меры для защиты своих дипломатов в Венесуэле, в том числе не исключено и военное вмешательство.

Острый политический кризис в Венесуэле начался после акций протеста, охвативших страну 21 января. Жители многих городов вышли на демонстрации против политики президента Мадуро. Поводом к этому стала тяжелейшая экономическая ситуация, из-за которой обнищание основной части населения ускорилось до небывалых для этой страны масштабов.

Лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным президентом. Практически сразу его признали лидером Венесуэлы США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Грузия и Перу. Россия же поддерживает Мадуро.

Сам президент, переизбранный на второй срок в 2018 году, во время выступления перед Верховным судом страны уже заявил, что не намерен слагать полномочия и будет занимать свой пост до окончания срока.

В ходе развернувшейся попытки революции в Венесуэле стало известно, что Банк Англии отказался возвращать Мадуро слитки золота на сумму $1,2 млрд. Это решение было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники попросили перекрыть доступ Мадуро к активам за рубежом. В их числе — Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.