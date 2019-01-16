Позиция России: Лавров отвечает на острые вопросы. LIVE

Лавров достаточно часто встречается с журналистами на самых разных площадках. В прошлом году одной из важных тем для американских журналистов была тема якобы вмешательства России в выборы в США. Первый же вопрос, заданный нашему министру на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в феврале 2018 года, был посвящен именно этой теме.

«Хотел бы узнать, какова Ваша реакция на опубликованную вчера в США информацию относительно того, что ежемесячно из денег российских налогоплательщиков 1,25 миллионов долларов тратились на попытки повлиять на американские выборы. Как Вы считаете, окупились ли вложения?»

Тогда Лавров ответил, что «публиковать можно, что угодно». И тогда же напомнил, что помощник руководителя министерства внутренней безопасности США опровергла сообщения, что будто какая бы то ни была страна оказала влияние на результаты выборов.

В этом году, вероятно, подобных вопросов избежать не удастся, потому что «российское дело» безрезультатно, но все с тем же упорством в США продолжается.