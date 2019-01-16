Позиция России: Лавров отвечает на острые вопросы. LIVE

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Кстати, Лавров после переговоров с Таро Коно (глава МИД Японии) напомнил об опасениях Москвы относительно действий США по развитию системы ПРО на японской территории.
«Мы обратили внимание на переговорах на те действия, которые предпринимают США по развитию своей глобальной системы ПРО на японской территории, действия, которые направлены на милитаризацию этой части земного шара, и действия, которые США формально оправдывают необходимостью нейтрализации северокорейской ядерной угрозы, как они ее называют. Но на дел — действия, которые создают риски для безопасности РФ и КНР», — заявил Лавров по итогам переговоров с японским коллегой.
Тема, которая находится в центре внимания последние несколько месяцев, — вопрос заключения мирного договора между Россией и Японией. Переговоры на соответствующую тему длятся уже не один год. На днях министр иностранных дело РФ Сергей Лавров встречался со своим японским коллегой, где повторил позицию Москвы о том, что заявления Токио о том, что «российские граждане смогут остаться на [Курильских] островах после того, как они перейдут под суверенитет Японии» — «абсолютно противоречат [российскому] пониманию и договоренностям между руководителями России и Японии, о том, как выстраивать наш дальнейший диалог по проблеме мирного договора».
Лавров достаточно часто встречается с журналистами на самых разных площадках. В прошлом году одной из важных тем для американских журналистов была тема якобы вмешательства России в выборы в США. Первый же вопрос, заданный нашему министру на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в феврале 2018 года, был посвящен именно этой теме.
«Хотел бы узнать, какова Ваша реакция на опубликованную вчера в США информацию относительно того, что ежемесячно из денег российских налогоплательщиков 1,25 миллионов долларов тратились на попытки повлиять на американские выборы. Как Вы считаете, окупились ли вложения?»
Тогда Лавров ответил, что «публиковать можно, что угодно». И тогда же напомнил, что помощник руководителя министерства внутренней безопасности США опровергла сообщения, что будто какая бы то ни была страна оказала влияние на результаты выборов.
В этом году, вероятно, подобных вопросов избежать не удастся, потому что «российское дело» безрезультатно, но все с тем же упорством в США продолжается.
Мероприятие начнется в 11.00 по Москве. Всего на пресс-конференцию аккредитовались более 500 представителей различных СМИ, при этом иностранцев даже больше, чем россиян — около 300. Интересно, что будет волновать журналистов из зарубежных СМИ в первую очередь.
Как ожидается, в начале встречи Сергей Лавров расскажет об основных тенденциях российской внешней политики, после чего ответит на вопросы. При этом, к традиционным за последние годы темам Украины, Сирии, отношений с США и ЕС, вероятнее всего добавится и обсуждение новой гонки вооружений, начала которой опасается весь мир из-за разрушения традиционных механизмов ее сдерживания — в октябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о планах покинуть договор о ракетах средней и меньшей дальности. И хотя Москва и Вашингтон проводят совместные консультации, чтобы преодолеть взаимное недоверие, кажется, договор работает последние месяцы.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Рабочий день министра иностранных дел России сегодня начинается со встречи с журналистами. Сергей Лавров дает большую пресс-конференцию. Формат уже стал традиционным — здесь глава российского внешнеполитического ведомства расскажет о российском взгляде на главные международные проблемы.
Что интересует российские и иностранные СМИ и как Лавров ответит на поставленные вопросы, рассказываем в режиме онлайн. Оставайтесь с нами.