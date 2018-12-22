Новогодние санкции: Порошенко видит символы

Президент Украины Петр Порошенко назвал символичным продление ограничительных мер против России накануне новогодних и рождественских праздников.

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«Символично, что накануне Рождества и Нового года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию в Донбассе», — написал глава Украины в своем фейсбуке.

Он также выразил надежду, что Европа сохранит «проукраинское единство»,

передает ФАН.

Днем ранее по решению Совета ЕС экономические санкции в отношении России были продлены еще на полгода — до 31 июля 2019 года.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал продление санкций ЕС против России ожидаемым явлением. Он считает, что Брюсселю проще автоматически продлевать существующие антироссийские санкции.

Джабаров также заявил, что ЕС будет продлевать антироссийские санкции, пока ситуация на Украине не нормализуется.

Решение Совета ЕС прокомментировали также и в Госдуме. Зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа уверен, что эти действия не принесут никаких последствий.

«Все как шло, так и есть. Для нас никаких неожиданностей в этом нет. Мы к этому готовы, мы это ждали», — сказал Чепа РИА «Новости».

Решение действительно было ожидаемо, особенно с учетом того, что за день до саммита ЕС, который проходил 13-14 декабря, Германия предупредила, что будет выступать за продление санкций против России. Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель в Бундестаге, отвечая на вопросы парламентариев.

«Мы будем называть вещи своими именами. Мы будем выступать за продление санкций», — подчеркнула она и также выразила «обеспокоенность в связи с действиями России».

«Мы не приемлем фактические претензии [России] на Азовское море», — обратила внимание Меркель.

Вопрос продления санкций против России рассматривал на саммите в Брюсселе на основе докладов лидеров Франции и ФРГ о ходе выполнения минских соглашений.

Кстати, на том саммите присутствовал и сам президент Украины. Он специально ездил в Брюссель, чтобы провести переговоры с представителями ЕС. Он рассказал, что обсуждал с партнерами усиление санкций против России в связи с «не выполнением» Москвой минских договоренностей.

Порошенко также заявил, что Евросоюз должен признать инцидент в Керченском проливе «актом агрессии».

Уже 13 декабря глава Евросовета Дональд Туск сообщил в своем твиттере, что Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода.

«ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, в связи с отсутствием движения в реализации Минских соглашений», — написал Туск.

Впрочем, вопреки убеждениям Порошенко, ЕС лишь продлил санкции, введенные ранее, а не стал их ужесточать.

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что США, вероятно, хотели использовать инцидент в Керченском проливе как повод для усиления европейских санкций против России, но план провалился.

«Не секрет, что американцы и в нынешней ситуации оказывали определенное давление на Евросоюз, чтобы использовать керченский инцидент тоже как повод для наращивания санкционного давления (на Москву — «Газета.Ru»). Не получилось», — подчеркнул Чижов.

Евросоюз ввел санкции против России еще в 2014 году в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. С тех пор ЕС регулярно расширял и продлевал ограничительные меры. Из-за этого были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, также был введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из России и заморожены их активы. Помимо этого, Евросоюз ввел ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Москва ответила на это зеркально, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций непродуктивно.

В начале июля Совет ЕС в очередной раз продлил экономические санкции еще на полгода, то есть до 31 января 2019 года.

Минский протокол был подписан представителями Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в сентябре 2014 года. В феврале 2015 года стороны заключили минские соглашения, которые обязали государства способствовать постепенной деэскалации конфликта в Донбассе и установлению режима прекращения огня. Несмотря на все обвинения, Россия неоднократно заявляла, что не является ни стороной конфликта на Украине, ни субъектом Минских соглашений.