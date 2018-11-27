Эскалация отношений: Путин не говорил с Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он запрашивал разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с инцидентом в Керченском проливе.

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«Каких-либо телефонных контактов президентов не было», — сказал представитель Кремля.

Это стало ответом на сделанное ранее заявление украинского лидера, передает НСН.

«Сразу же ночью я заказал разговор с президентом России Путиным, мы не получили ответа. И я был вынужден обратиться к канцлеру Меркель, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и кораблей», — сказал Порошенко.

Утром в воскресенье, 25 ноября, украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указало, что корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются требованиям, передает ФАН.

По словам же представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира. Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы в России.

Международное сообщество призвало стороны к разрешению конфликта и предлагало свои сценарии. На это глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом указал, что

Россия не видит необходимости в посредниках при разрешении ситуации вокруг инцидента в Керченском проливе, Москва и Киев способны самостоятельно обсудить имеющиеся вопросы.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что накануне ситуацию с нарушением украинскими судами госграницы РФ обсудили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Во время беседы, которая состоялась по инициативе Меркель, по словам дипломата, было достигнуто определенное понимание.

Власти США призвали Путина и Порошенко обсудить инцидент напрямую. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность и соблюдать свои международные обязательства и обязанности. Мы призываем президентов Порошенко и Путина напрямую участвовать в урегулировании этой ситуации», — заявил руководитель Госдепартамента.

Кризис в российско-украинских отношениях также «не нравится» и президенту США Дональду Трампу и его администрации. Об этом американский лидер заявил в понедельник, 26 ноября.

«Нам не нравится происходящее, будем надеяться, что ситуация будет урегулирована», — заявил глава Белого дома в ответ на вопрос об инциденте в Керченском проливе.

В свою очередь, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой раскритиковал как поведение украинских ВМС, так и последующее за инцидентом введение Петром Порошенко и одобренное Верховной радой военное положение на Украине.

«Заход украинских судов в территориальные воды Российской Федерации — это наглая провокация со стороны Украины, попытка развязать вооруженный конфликт

в Керченском проливе. По всей видимости, это сделано киевскими властями для того, чтобы способствовать эскалации ситуации, и лишний раз доказывает, что Порошенко — это президент войны. Мира при нем ждать не приходится — ни на Донбассе, ни где бы то ни было», --указал парламентарий.

Он также указал на связь происходящего с электоральным процессом на Украине.

«Если же это такой предвыборный ход, то, безусловно, он погубит человека, который рассчитывает приобрести популярность за счёт военного конфликта с Россией.

Стоит отметить, что эта военная провокация осуществляется накануне возможной предстоящей встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Аргентине. Попытка помешать этой встрече с помощью нескольких кораблей украинских ВМС — это наиболее идиотский шаг из всех возможных. Украина и так денонсировала все соглашения с Россией, и из-за этого может реализоваться самый печальный и негативный сценарий», — подчеркнул депутат.