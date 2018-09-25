Сыграть в ноту: Киев разорвал договор о дружбе с Москвой

Россия получила официальную ноту о непродлении Киевом договора о дружбе с Москвой, сообщил директор второго департамента СНГ российского дипведомства Андрей Руденко.

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«Ноту нам принес в понедельник временный поверенный [в делах Украины]», — рассказал он. Руденко отметил, что получил «формальный отчет о том, что с 1 апреля договор перестанет действовать».

О направлении ноты ранее заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Мы передали, как и говорили ранее, соответствующую ноту России. Это очень важный момент, так как в этой ноте очень детально аргументируются все нарушения России — я подчеркиваю, именно всех существенных положений этого договора», — подчеркнул глава МИД Украины 21 сентября.

Украинский министр перечислил конкретные нарушения, которые, как считают в Киеве, допустила Москва: в частности, речь идет о «вооруженной агрессии против Украины», «гибридной войне», экономическом давлении и нарушении прав украинских граждан. Он также указал, что по этим причинам действие договора не может быть продлено.

Указ о непродлении договора о дружбе был подписан президентом Украины Петром Порошенко 17 сентября. Таким образом, Киев в одностороннем порядке прекратил действие соглашения.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией»», — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте президента Украины.

В свою очередь, в департаменте информации и печати МИД России отметили, что такой шаг Порошенко нанесет значительный ущерб национальным интересам самой Украины. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что сожалеют о разрыве Договора, и назвали прекращение его действия «деструктивным шагом».

«Украинское руководство не гнушается оставить о себе след в истории как о политиках, нанесших колоссальный урон российско-украинским отношениям», — говорится в заявлении МИД РФ. Российские дипломаты выразили надежду, что в будущем кризис в отношениях между Москвой и Киевом будет преодолен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот шаг, назвал идею Киева неразумной, пояснив, что российско-украинские отношения и без того находятся в глубочайшем кризисе.

«Двусторонние отношения находятся, безусловно, скажем так, в ситуации, которую, наверное, очень трудно чем-то испортить. Двусторонние отношения, конечно, находятся в глубочайшем кризисе, и пока нет, скажем так, никаких факторов, которые говорили бы о наличии перспектив в нынешней ситуации к их нормализации», — заявил Песков.

Кроме того, решение Порошенко раскритиковал депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович, выразив мнение, что непродление договора плохо скажется на рядовых гражданах Украины.

«Снять договор с Россией сегодня — это значит потерять с каждого украинца еще 500 гривен и поднять цены», — сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» 5 сентября.

Украинский депутат также отметил, что разрыв соглашения принесет Украине только убытки, так как РФ остается крупнейшим торговым партнером страны.

Кроме того, Рабиновича возмутило предложение прекратить железнодорожное сообщение с Россией. «Закрыть железнодорожное [сообщение]? Конечно, закройте! Сюда ездят 18 тыс. из России, 230 тыс. уезжают туда. Давайте сделаем еще хуже украинцам», — негодовал депутат.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года тогдашними президентами двух стран Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. Документ вступил в силу 1 апреля 1999 года. Положения договора закрепляли принципы стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.