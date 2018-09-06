Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий заявил, что понимает, почему жители Крыма проголосовали за воссоединение полуострова с Российской Федерацией. Парламентарий часть своего отпуска провел на курортах Крыма, и пообщался, по его словам, «со многими украинцами».

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Балицкий спрашивал местных, почему на референдуме весной 2014 года они проголосовали за вхождение Крыма в состав России и не хотят возвращаться под юрисдикцию Украины.

«Есть люди, которые крутят пальцем у виска и говорят: «какой возврат, вы что? Вот туда?» И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот», — заявил депутат, отметив, что так считает большинство опрошенных им людей, и он может «положить руку на сердце».

Балицкий добавил, сообщает ФАН, что после крымского референдума в 2014 году не только мирные жители решили вернуться в состав России, но и сотрудники украинских правоохранительных органов, и даже военнослужащие ВСУ захотели получить гражданство РФ. Он добавил, что из 600 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) на родину вернулись лишь 200 человек.

«Почему десятки тысяч наших военных, милиционеров, судей, прокуроров остались в Крыму. Они что, все под пистолетом что ли пошли? Нет», — подытожил нардеп.

Месяцем ранее украинский политтехнолог Михаил Подоляк в своей колонке для издания «Главред» обвинил Киев во лжи по поводу мнимого сокращения турпотока в Крым. На самом деле, заявил Подоляк, ситуация сложилась прямо противоположная. Власти Украины пытаются нарисовать пейзаж захиревшего от отсутствия туриста Южного берега Крыма, заявляют об «истериках крымчан», будто бы раскаивающихся в своем «глупом выборе-2014». Правда же, по словам политтехнолога, убийственна по всем направлениям.

«Сплошная ложь, завернутая в патриотизм. «Крым почти утонул, наших туристов там нет». Со всех щелей», — заявляет Подоляк, отмечая, что Крым — самое популярное туристическое направление среди украинцев. В 2018 году поток переходящих границу между РФ и Украиной в районе Чонгара украинцев вырос, а украинские коммерческие компании заинтересованы в туристической логистике на полуострове.

Практически полностью индустрия частного извоза в районе Чонгарского перешейка кормится за счет перевозок туристов в Крым, поскольку границу нельзя пересекать пешком. И хотя число туристов из стран дальнего зарубежья и Евросоюза за последние годы в Крыму сильно уменьшилось, количество украинских отдыхающих и путешественников растет неуклонно.

Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк заявил, что слова Подоляка подтверждаются данными как российской, так и украинской погранслужб. Согласно недавнему отчету, лишь за июль российско-украинскую границу в Крыму в сторону полуострова пересекли около 400 тыс. раз.

«Всего же к августу с начала 2018 года побывали в Крыму больше 830 тыс. украинцев. К началу бархатного сезона эта цифра, думаю, составит уже более 900 тыс., а к концу года перевалит за миллион, даже если Украина снова закроет свою границу и заминирует переходы», — отметил глава туристско-санаторного комитета.

Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков подтвердил, что полуостров популярен среди туристов, передает НСН. По словам сенатора, украинский политтехнолог Подоляк «объективно излагает ситуацию с Крымом, объективно говорит о посещении Крыма гражданами Украины, причем посещения с целью отдыха».

«Интерес граждан Украины к Крыму не снижается. Многие граждане Украины, которые отдыхали в Крыму, отмечают доброжелательное отношение к ним со стороны крымчан. Они отмечают, что никакой разницы в отношении крымчан к гражданам Российской Федерации нет. С большим интересом принимают граждан Украины, интересуются, как ситуация на Украине», — подчеркнул сенатор.

Крым вошел в состав России весной 2014 года на правах субъекта федерации по итогам общенародного референдума, в котором приняли участие более 85% избирателей полуострова. В поддержку воссоединения с РФ высказались более 95% голосовавших. В Севастополе за присоединение к России проголосовало 95,6% избирателей при явке 89,5%.