В Кремль, Путину: Трамп прислал письмо с оказией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт получения письма из США от главы Белого дома Дональда Трампа для российского лидера Владимира Путина, передает РИА «Новости».

Реклама

«Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам. Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента», — сказал представитель Кремля.

Письмо привез в Москву сенатор-республиканец Рэнд Пол.

«Для меня было большой честью доставить письмо президента Трампа президенту Владимиру Путину. В письме подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества в различных областях, включая борьбу с терроризмом, активизацию диалога между законодательными органами и возобновление культурного обмена», — написал он в твиттере.

Несколькими часами ранее американское авторитетное издание Politico написало, что во время очной встречи лидеров России и США в Хельсинки 16 июля нынешнего года, Владимир Путин поднял вопрос контроля за вооружениями.

По данным СМИ, Россия выразила готовность расширить ряд договоров по контролю за ядерным оружием,

а также добиться новых ограничений по вооружению. Кроме того, Путин вынес на обсуждение с Трампом запрет на оружие в космосе, что расходится с позицией американского лидера, передает НСН.

Четырьмя днями ранее в США выпустили фильм «Активные мероприятия», в котором утверждается, что Путин оказывает реально воздействие на Трампа. Лента выйдет в прокат в США 31 августа.

Авторы называют свою картину документальной. Они утверждают, что фильм якобы расскажет о «вмешательстве» Москвы в выборы президента США в 2016 году и о «многолетней связи» Путина и Трампа, указывало издание Variety.

Режиссер картины Джек Брайан также заявил, что Москва ведет 30-летнюю «тайную политическую войну» против Америки, прибегая к кибератакам, пропаганде и коррупции, передает ФАН.

«Когда мы начинали снимать фильм, то думали, что найдем скандальные факты о Путине и Трампе, а в итоге обнаружили крупнейшую за 100 лет угрозу американской демократии», — пояснил создатель картины.

Накануне Трамп заявил, что Россия недовольна тем, что он победил на выборах 2016 года. Об этом он сказал на выступлении перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.

Однако, по словам американского лидера, он провел отличную встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки. Он также добавил, что «хорошо поладил» с Путиным. Глава Белого дома подчеркнул, что СМИ ожидали от него «боксерского поединка» на встрече с Путиным.

Ряд американских СМИ, однако, раскритиковал Трампа за встречу с Путиным. Стратегия главы Белого дома, которая предполагает встречу с противниками Соединенных Штатов, становится «удивительно похожей» на идентичный подход экс-президента Барака Обамы, написало издание The Atlantic.

«Я встречусь с кем угодно. Я верю во встречу, особенно, когда речь идет о потенциальной войне, смерти, голоде и других вещах», — сказал Трамп 30 июля.

С тех пор, как американский лидер провел два крупных саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре и с Владимиром Путиным в Хельсинки, он рассматривает саммит как нечто большее, как средство для решения самых трудноразрешимых внешнеполитических проблем страны, указывалось в материале.

Политолог Александр Кубышкин считает, новые подробности о саммите Россия — США в Хельсинки не свидетельствует о том, что лидеры достигли каких-либо договоренностей.

Он допустил большую вероятность того, что для рассмотрения вопросов, связанных с российского-американским сотрудничеством, будет создана отдельная группа.

«Пока мы видим очень интересное сочетание политики Трампа в отношении России: с одной стороны — многочисленные миролюбивые заявления, с другой – продолжение санкционной политики, введение жестких ограничений», — сказал эксперт.

Он добавил, что, несмотря на это, наметились элементы сотрудничества стран по ситуации в Сирии. Пентагон также выступает за продолжение и восстановление двустороннего сотрудничества. При этом проблема ограничения вооружений по-прежнему сохраняет актуальность.

«Договор является краеугольным камнем для определения повестки отношений между Россией и США в области стратегии разоружения», — заметил аналитик.