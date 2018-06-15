Толкование слов: Белый дом не комментирует Трампа

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Сара Сандерс заявила, что

не будет комментировать слова своего босса о том, что «Крым российский, потому что там все говорят по-русски».

Об этом говорится в расшифровке пресс-брифинга от 14 июня, опубликованной на сайте Белого дома.

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Представитель американского лидера подчеркнула, что она «не располагает данной информацией» и не будет спекулировать на тему «частных дискуссий, в которых она не принимала участие», сообщает НСН.

Напомним, что накануне американское издание BuzzFeed со ссылкой на осведомленные источники в дипломатических кругах сообщило, что Дональд Трамп назвал Крым российским. «Лингвистическое определение» принадлежности полуострова американский лидер дал в ходе разговора с лидерами стран «Большой семерки» в канадском Ла Мальбе, отметил собеседник издания.

Как сообщает ФАН, в публикации говорится, что пока неясно – идет ли речь о шутке Трампа или же «о смене внешнеполитического курса Соединенных Штатов».

Кроме того, в ходе обеда на саммите G7 Трамп задал вопрос, почему лидеры стран «Большой семерки» по-прежнему поддерживают Украину. Источник добавил, что

Трамп заявил лидерам: «Украина — одна из самых коррумпированных стран мира».

Напомним, что в преддверии саммита G7 президент США заявил, что хотел бы видеть Россию вновь в составе «Большой восьмерки». Вскоре после этого Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что президенту России Владимиру Путину следовало бы вернуться в клуб «большой восьмерки», чтобы обсуждать лицом к лицу важные мировые вопросы.

По словам американского президента, почти четверть от всего времени на саммите «семерки» в канадском курортном городке Ла Мальбе было посвящено обсуждению России. Если бы Москва вернулась в G8, отметил Трамп, то можно было бы в разы более продуктивно и прогрессивно обсуждать темы самого разного характера.

Кроме того, глава Белого дома добавил, что будь Путин на саммите в Ла Мальбе, его можно было бы попросить «сделать очень и очень важные для всего человечества вещи». Более того, Трамп убежден, что личные встречи тет-а-тет «продуктивнее, чем телефонные разговоры».

Трамп отметил, что ответственность за исключение России из «большой восьмерки» лежит на плечах Барака Обамы. Напомним, что Россия была фактически объявлена «персоной нон-грата» в неформальном клубе G8 после воссоединения Крыма с Россией.

Страны Запада и лидеры стран G7 отказались признавать результаты общекрымского референдума, проведенного в марте 2014 года по вопросу о воссоединении с РФ. В плебисците приняли участие более 80% избирателей полуострова, и более 95% из голосовавших в Крыму и Севастополе поддержали возвращение на Родину.

Вскоре после заявления Дональда Трампа о необходимости вернуть РФ в G8, президент России Владимир Путин заявил, что «наша страна не покидала «большую восьмерку».

«Что касается возврата в «семерку», или «восьмерку», мы из нее не выходили. Это коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве»,

— отметил российский лидер.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал позицию Путина, заявив, что Российская Федерация обратно в состав «Большой восьмерки» никогда не просилась.

«Когда было принято решение о том, чтобы наши партнеры западные в «восьмерке» больше не участвовали и они вернулись в свой формат «семерки», мы это восприняли как их решение. И прекрасно работаем в других форматах — и в ШОС, и в БРИКС, особенно в «двадцатке», где разделяют наши подходы», — отметил важность других форматов международного общения глава российского МИДа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Россия сосредоточена сейчас на других международных площадках и возвращаться по первому призыву в состав G8 не спешит.