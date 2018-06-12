«Мы запомним санкции под День России»

Департамент информации и печати Министерства иностранных дел России опубликовал официальное заявление на фоне введения США новых антироссийских санкций. Текст заявления опубликован на сайте МИДа.

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Согласно позиции российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон «никак не угомонится со своими санкциями», вводя ограничения против граждан РФ и ряда компаний. В МИДе убеждены, что результат, «как и прежде, будет нулевым».

Невозможно силой заставить Россию сменить свой суверенный курс на международной арене, говорится в заявлении. Однако же политики в США «продолжают пребывать в плену иллюзий» и думают, что Штаты — мировой жандарм.

Вводя новые санкции, которые, по мнению МИДа, являются безуспешными, Соединенные Штаты лишний раз демонстрируют свою беспомощность.

Кроме того, в российском министерстве указали на «очевидную недальновидность» Вашингтона: США выдумывают воображаемого мнимого врага вместо серьезной борьбы с международным терроризмом и прочими угрозами.

Такая политика, считает МИД, является не просто «порочной», но и крайне опасной — и история «обязательно спросит с ее организаторов».

Наконец, во внешнеполитическом ведомстве России подчеркнули — государство запомнит, что оба последних раза США вводили санкции в преддверии главных национальных праздников — Дня Победы и Дня России.

11 июня Минфин США расширил список санкций против российских граждан и коммерческих предприятий. Под ограничения попали фирма «Digital Security» и связанные с ней структуры Embedi и Erpscan, представительства которых находятся в Нидерландах, Израиле и Чехии.

Кроме того в списке санкций оказались компания «Дайвтехносервис» из Санкт-Петербурга, а также НИИ «Квант», зарегистрированный в Москве.

Эти компании, связанные с созданием подводного и информационного оборудования, по данным США, занимались созданием устройств для Минобороны России и Федеральной службы безопасности.

«Соединенные Штаты сейчас ведут деятельность по противодействию враждебным игрокам, которые по указанию Российской Федерации и ее военных и разведывательных служб увеличивают наступательный киберпотенциал России»,

— заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, подпавшие сегодня под санкции структуры «посредством работы на ФСБ подвергали риску безопасность США и их союзников».

Перед этим санкции были введены 9 мая: под ограничения попал российский военно-промышленный сектор, связанный с разработкой ракет и спутников.

В санкционном списке оказались учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны России в Курске и Научно-производственный концерн «БАРЛ».

Также США ввели санкции в отношении Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. Ранее управление оказалось и под мартовскими санкциями американского Минфина.

Наложенные санкции предусматривают отказ США от ведения каких-либо коммерческих дел с попавшими в список структурами; также запрет касается частных лиц, связанных с компаниями; Соединенные Штаты не будут поставлять какие-либо товары компаниям из списка и отказываются выдавать лицензии на экспорт и трансфер товаров.

В документе значится, что санкции действуют в течение двух лет с момента принятия закона, их дальнейшую судьбу по истечению срока решит действующий на тот момент госсекретарь США.

Кроме российских компаний под майские санкции США попали также одна торговая корпорация «Саенг Пил» из Северной Кореи, вооруженная ливанская группировка «Хезболла» и иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

США наложили санкции на компании и институты, чья деятельность сопряжена с разработкой космических, крылатых и баллистических ракет в Иране, КНДР, России и Сирийской арабской республике.

Также санкции касаются ряда сирийских структур, торговых компаний и даже Военно-воздушных сил САР. Наконец, география списка захватила компании из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Египта — они также связаны с созданием ракетного оружия.