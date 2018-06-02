Климкин пишет письма: дайте больше санкций

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отправил своим коллегам из других стран письма с просьбой надавить на Россию. Об этом сообщил сам политик.

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«Оправил письма коллегам-министрам по всему миру. Попросил, чтобы давили на Россию и требовали освобождения всех. Критически важно, чтобы Кремль освободил Балуха, Сенцова, Кольченко, которые объявили голодовку. Призвал консолидировать международный ответ на преступления России, в том числе усилением санкций», — отметил он.

Ранее, 16 мая, сообщалось, что

украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку. Таким образом Сенцов требовал освобождения всех украинцев, заключенных в России.

«Адвокат говорит, что пока выглядит нормально. Надо понимать, что прошел всего день. Его пытались отговорить от этого шага, и адвокат в том числе, но Олег не согласился, стоит на своем», — рассказала телеканалу «112 Украина» двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан.

Напомним, что украинский кинорежиссер Олег Сенцов был задержан ФСБ России 11 мая 2014 года. Его обвинили в организации теракта.

2 апреля первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что Киев выразил готовность к обмену заключенными с Москвой. «Украинская сторона готова передать 20 россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне, для того чтобы освободить Сенцова, Кольченко и других наших узников», — отметила Геращенко, не уточняя при этом, сколько именно украинцев хочет обменять их сторона.

Ранее, 15 января, Павел Климкин обсудил по телефону со своим коллегой из России Сергеем Лавровым ситуацию на Украине. Итоги диалога он разместил в посте в своем твиттере.

«Только что говорил с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также относительно формата возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса. Позиции очень далеки, но мы должны работать дальше.

Говорили также о СЦКК и не обошли вниманием его итоговую пресс-конференцию», — было написало в сообщении Климкина.

Еще в прошлом году 7 декабря Павел Климкин говорил, что вопрос обмена пленными в Донбассе он с руководителем МИД России Сергеем Лавровым обсуждал «на полях» заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. «Обсудили вопрос обмена пленными с министром иностранных дел Лавровым. Нам стоит реализовать это в ближайшие недели, потому что это касается людей и их близких», — написал Климкин в посте в твиттере.

Еще в конце ноября украинские СМИ, ссылаясь на источник в Службе безопасности Украины отмечали, что Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики согласовали списки для обмена пленными. ДНР и ЛНР обменялись ими с Киевом, и оказалось, что у самопровозглашенных республик он значительно больше, чем у украинской стороны. Ополченцы при этом подтвердили далеко не всех лиц, которые были указаны в списках Киева.

«Тех, на кого у них есть что-то серьезное, тех не подтвердили. Военных, а также людей, которые подозреваются в сотрудничестве с СБУ, украинской разведкой, пограничниками, ССО, этих подтвердили», — сообщили в СБУ.

Там также добавили, что ведомство ждет момента, который приблизительно должен наступить в течение месяца. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же сообщил, что условия обмена вовсе не так уж и просты. «В любом случае лидеры этих непризнанных республик, согласившись с инициативой, они отметили, что еще предстоит согласовать все детали освобождения с Киевом. А здесь ситуация очень непростая», — отметил он.

Песков подчеркнул, что данная ситуация вызывает множество различных проблем. «Потому что Киев многих удерживаемых лиц удерживает в статусе особо тяжких преступлений, что по законам Украины не подлежит амнистии. Они подводят под эту категорию самых разных лиц. Поэтому здесь проблем очень много», — рассказал пресс-секретарь президента.