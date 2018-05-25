Пять лет на освобождение: как Порошенко избавляется от «агрессора»

Президент Украины Петр Порошенко заявил о наличие плана, по которому его страна избавится от «агрессора» за пять лет, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я как президент имею абсолютно четкое видение, что делать в следующие пять лет, (...) каким образом обеспечить мир на Украине и как консолидировать усилия, чтобы освободить украинскую землю от российского агрессора», — заявил Порошенко на заседании Национального инвестиционного совета.

Порошенко не впервые рассказывает о сроках «освобождения» Украины от «страны-агрессора». Так, 26 мая 2014 года, спустя день после внеочередных президентских выборов, украинский лидер отметил, что антитеррористическая операция (так в Киеве называли силовые действия против ополченцев Донбасса, в настоящий момент АТО завершена, в регионе действует так называемая операция объединенных сил) не может и не будет продолжаться ни два, ни три месяца. «Она должна и продлится часы», — заявлял тогда избранный президент Петр Порошенко.

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Однако спустя два года, 17 мая 2016 года, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Украины Георгий Тука утверждал, что война в Донбассе будет продолжаться в течение трех-пяти лет.

«Мир будет достигнут, если мы будем придерживаться определенного алгоритма», — отметил Тука. Он также уточнил, что к данному моменту стратегия не выработана. «Это предмет для рассмотрения, для изучения администрацией президента, самим президентом, Советом национальной безопасности и обороны Украины», — заключил он.

Спустя два дня после этого заявления глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил о том, что рассчитывает завершить конфликт в Донбассе до конца 2016 года. «Надеюсь, что в этом году. Но не факт. Мы пытаемся решить все миром», — ответил он на вопрос жителей Донецка о том, когда в Донбассе закончатся боевые действия.

Вооруженные столкновения между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик начались весной 2014 года. Новоизбранное киевское руководство, которое пришло к власти в феврале того же года после государственного переворота, сообщило о начале антитеррористической операции на востоке страны, направленных на подавление протестов местного населения.

За годы конфликта то на Украине, то в России постоянно звучат призывы максимально приостановить сотрудничество между странами.

Так, 24 мая, предложение о прекращении экономического сотрудничества с Украиной выдвинул глава комитета нижней палаты парламента по Содружеству независимых государств Леонид Калашников.

«Мы должны сделать для себя выводы и в том числе начать предпринимать (меры) в экономическом сотрудничестве с Украиной, снижать его и завершать их совсем», — заявил парламентарий.

Это стало ответом на то, что ранее в этот же день Киев обозначил новый санкционный список, в который вошли 1748 физических и 756 юридических лиц. Данный список был синхронизирован с аналогичным документом минфина США. Под ограничения попали также МИА «Россия сегодня» и РИА «Новости Украина».

Санкционный список в отношении российских юридически и физических лиц был расширен СНБО еще в начале мая. Помимо этого, документ также продлевал действие ограничительных мер, которые были введены в предыдущие годы. Они применялись в отношении лиц, которые «причастны к информационной и киберагрессии» против Украины.

Немало конфликтов между странами возникло и в день празднования в России Дня Победы 9 мая.

Тогда российский лидер Владимир Путин поздравил с 73-й годовщиной Победы над нацисткой Германией лидеров стран СНГ, а также граждан Грузии и Украины. При этом лидеры последних двух государств остались без личного поздравления президента России.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил нежелание российского лидера лично поздравить с праздником Петра Порошенко тем, что украинское руководство развязало «братоубийственную и кровопролитную войну» в Донбассе.

«Вы знаете, что в России очень тепло относятся к братскому украинскому народу. И вы знаете о том, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины», — подчеркнул Песков.