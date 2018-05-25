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Пять лет на освобождение: как Порошенко избавляется от «агрессора»

Порошенко назвал сроки освобождения Украины от «агрессора»

Gleb Garanich/Reuters
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что через пять лет его народ полностью освободится от «российского агрессора». Он также отметил, что совершенно ясно представляет себе, каким образом нужно консолидировать усилия, чтобы добиться поставленных целей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о наличие плана, по которому его страна избавится от «агрессора» за пять лет, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я как президент имею абсолютно четкое видение, что делать в следующие пять лет, (...) каким образом обеспечить мир на Украине и как консолидировать усилия, чтобы освободить украинскую землю от российского агрессора», — заявил Порошенко на заседании Национального инвестиционного совета.

Порошенко не впервые рассказывает о сроках «освобождения» Украины от «страны-агрессора». Так, 26 мая 2014 года, спустя день после внеочередных президентских выборов, украинский лидер отметил, что антитеррористическая операция (так в Киеве называли силовые действия против ополченцев Донбасса, в настоящий момент АТО завершена, в регионе действует так называемая операция объединенных сил) не может и не будет продолжаться ни два, ни три месяца. «Она должна и продлится часы», — заявлял тогда избранный президент Петр Порошенко.

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Однако спустя два года, 17 мая 2016 года, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Украины Георгий Тука утверждал, что война в Донбассе будет продолжаться в течение трех-пяти лет.

«Мир будет достигнут, если мы будем придерживаться определенного алгоритма», — отметил Тука. Он также уточнил, что к данному моменту стратегия не выработана. «Это предмет для рассмотрения, для изучения администрацией президента, самим президентом, Советом национальной безопасности и обороны Украины», — заключил он.

Спустя два дня после этого заявления глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил о том, что рассчитывает завершить конфликт в Донбассе до конца 2016 года. «Надеюсь, что в этом году. Но не факт. Мы пытаемся решить все миром», — ответил он на вопрос жителей Донецка о том, когда в Донбассе закончатся боевые действия.

Вооруженные столкновения между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик начались весной 2014 года. Новоизбранное киевское руководство, которое пришло к власти в феврале того же года после государственного переворота, сообщило о начале антитеррористической операции на востоке страны, направленных на подавление протестов местного населения.

За годы конфликта то на Украине, то в России постоянно звучат призывы максимально приостановить сотрудничество между странами.

Так, 24 мая, предложение о прекращении экономического сотрудничества с Украиной выдвинул глава комитета нижней палаты парламента по Содружеству независимых государств Леонид Калашников.

«Мы должны сделать для себя выводы и в том числе начать предпринимать (меры) в экономическом сотрудничестве с Украиной, снижать его и завершать их совсем», — заявил парламентарий.

Это стало ответом на то, что ранее в этот же день Киев обозначил новый санкционный список, в который вошли 1748 физических и 756 юридических лиц. Данный список был синхронизирован с аналогичным документом минфина США. Под ограничения попали также МИА «Россия сегодня» и РИА «Новости Украина».

Санкционный список в отношении российских юридически и физических лиц был расширен СНБО еще в начале мая. Помимо этого, документ также продлевал действие ограничительных мер, которые были введены в предыдущие годы. Они применялись в отношении лиц, которые «причастны к информационной и киберагрессии» против Украины.

Немало конфликтов между странами возникло и в день празднования в России Дня Победы 9 мая.

Тогда российский лидер Владимир Путин поздравил с 73-й годовщиной Победы над нацисткой Германией лидеров стран СНГ, а также граждан Грузии и Украины. При этом лидеры последних двух государств остались без личного поздравления президента России.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил нежелание российского лидера лично поздравить с праздником Петра Порошенко тем, что украинское руководство развязало «братоубийственную и кровопролитную войну» в Донбассе.

«Вы знаете, что в России очень тепло относятся к братскому украинскому народу. И вы знаете о том, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины», — подчеркнул Песков.