Лерчек может потерять зрение из-за рака желудка

Mash: блогерша Лерчек пропустит суд из-за начала лучевой терапии
im__lu_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) начала терять зрение на фоне диагностированного рака желудка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

16 марта, рассказал жених блогерши Луис Сквиччиарини в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), ей планируют провести лучевую терапию, из-за чего она пропустит заседание в Гагаринском суде по делу о выводе денег за рубеж. Сообщения об ухудшении зрения знаменитости родные не комментировали.

Адвокаты блогерши собираются предоставить необходимые медицинские документы и, пишет канал, могут попросить отложить или изменить меру пресечения или приостановить производство по делу.

В марте Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии.

По словам Сквиччиарини, блогерша страдала от симптомов болезни, однако из-за нахождения под домашним арестом не могла пройти обследование, поскольку суд и следователи отказывали на прошения разрешить поход к врачам. После того, как 26 февраля она родила от гражданского мужа ребенка, ее состояние ухудшилось, а боли возобновились. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Наталья Штурм заявила, что Лерчек сделала реалити-шоу из своей болезни.

 
