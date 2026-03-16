Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин поздравил президента Казахстана с проведением референдума по новой конституции

Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Касыма-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по новой конституции Казахстана. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По его словам, итоги голосования в полной мере подтвердили широкую поддержку проводимого Токаевым курса «на упрочение государственных институтов и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны».

Путин выразил надежду, что конституционные изменения в Казахстане будут способствовать «наращиванию отношений союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства» между Москвой и Астаной.

15 марта в Казахстане прошел республиканский референдум, инициированный президентом. Новая редакция конституции предполагает масштабные политические реформы, включая переход к однопалатному парламенту и усиление защиты «традиционных ценностей».

По предварительным данным центральной комиссии, в поддержку новой конституции проголосовали 87,15% (7 млн 954 тыс. 667 человек). Всего в голосовании участвовали 9 млн 127 тыс. 192 человека, или 73,12 % от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!