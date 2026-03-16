Путин поздравил президента Казахстана с проведением референдума по новой конституции

Путин поздравил Токаева с проведением референдума по конституции Казахстана

Президент России Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Касыма-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по новой конституции Казахстана. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По его словам, итоги голосования в полной мере подтвердили широкую поддержку проводимого Токаевым курса «на упрочение государственных институтов и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны».

Путин выразил надежду, что конституционные изменения в Казахстане будут способствовать «наращиванию отношений союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства» между Москвой и Астаной.

15 марта в Казахстане прошел республиканский референдум, инициированный президентом. Новая редакция конституции предполагает масштабные политические реформы, включая переход к однопалатному парламенту и усиление защиты «традиционных ценностей».

По предварительным данным центральной комиссии, в поддержку новой конституции проголосовали 87,15% (7 млн 954 тыс. 667 человек). Всего в голосовании участвовали 9 млн 127 тыс. 192 человека, или 73,12 % от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

Ранее возможный преемник Токаева высказался об изменении границ Казахстана.