Болтон готовит санкции: как химатака в Думе отразится на России

В ближайшее время США могут ввести против России новые санкции в связи с якобы применением сирийской армией химического оружия в городе Дума, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой близкий к Госдепу источник.

Реклама

Немалую роль в этом играет сирийская оппозиция, которая напрямую обвиняет Россию в произошедшем. По словам Яхья аль-Ариди, представителя одной из наиболее влиятельных организаций сирийской оппозиции — Высшего комитета по переговорам, «больше всех за трагедию несет ответственность Россия, покрывающая сирийский режим».

«США ранее заявляли, что предпримут действия, если в Сирии будет использовано химоружие», — добавляет аль-Ариди, подчеркивая, что «наказать убийцу — это не криминал». Судя по всему Вашингтон прислушается к своим союзникам в регионе.

«Уже на этой неделе в Белом доме пройдет обсуждение новых санкций против России, которые представит известный своими радикальными взглядами советник президента Трампа Джон Болтон», — пишет издание.

Примечательно, что среди американского истэблишмента Болтон является одним из главных противников Ирана — другого союзника официального правительства Сирии под руководством президента Башара Асада.

Болтон близок к ультраконсервативному крылу республиканцев, который к тому же имеет опыт работы на высоких государственных постах. В администрации Джорджа Буша-младшего он занимал позиции заместителя госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, а затем и посла США в ООН.

На своем новом посту Болтон уже успел сделать ряд заявлений, касающихся России. В частности, он говорил, что высылка 23 российских дипломатов из Великобритании из-за так называемого «дела Скрипаля» — недостаточно жесткая мера. По его мнению, ответ должен стать для России более чувствительным. Всего через несколько недель после того, как советник президента США по нацбезопасности выразил эту позицию, Вашингтон выслал 48 российских дипломатов, 12 сотрудников российской дипломатической миссии при ООН и даже закрыл российское генконсульство в Сиэтле.

Взгляды Болтона и его позиция по Сирии и России оставляют мало сомнений, что он действительно может пытаться подтолкнуть Трампа к новым антироссийским санкциям из-за ситуации в Думе.

В этом городе, согласно данным Би-Би-Си, в минувшие выходные в результате применения токсичного газа погибли 70 человек.

В Госдепе мгновенно отреагировали на сообщения СМИ, заявив, что внимательно следят за происходящими в регионе событиями. «Мы видели многочисленные, очень беспокоящие нас сообщения сегодня во второй половине дня о еще одном возможном нападении с использованием химического оружия возле больницы в Думе в Сирии. Сообщения ряда групп и медицинского персонала на местах дают понять, что по меньшей мере 40 человек погибли и сотни получили ранения, а многие семьи, включающие детей, прятались в укрытиях, но предполагается, что они погибли», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

В Госдепе добавили, что «прошлое применение химического оружия режимом (властями Сирии. — «Газета.Ru») не подлежит сомнению».

Представитель Госдепа также возложил ответственность на Россию за химатаки в Сирии. В российском же МИДе сообщения о химатаке в Думе называют «лживой провокацией», которая призвана «выгородить террористов».

«О подобного рода опасных провокациях мы не раз предупреждали в последнее время. Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне», — заявили в ведомстве.

В заявлении также подчеркивается, что сообщения о газовой атаке со стороны правительственных войск Сирии — это «сфабрикованная информация» и «вброс», цель которых помешать миротворческой операции в регионе. Также в МИДе добавили, что военное вмешательство третьих стран в конфликт в Сирии недопустимо. Ранее в твиттере президент США Дональд Трамп также обвинил Россию.