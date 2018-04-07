Пасха: ВСУ усиливает обстрелы Донбасса, несмотря на перемирие

Более 10 тысячей жителей ДНР приняли участие в субботу, 7 апреля, в митинге по случаю четвертой годовщины провозглашения Донецкой народной республики.

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По главной улице им. Артема от Дома правительства под звуки марша с флагами, транспарантами и символикой ДНР прошли жители республики. Колонну возглавил оркестр духовых инструментов Донецкого военного училища, передает ФАН. Само мероприятие прошло на центральной площади Донецка – площади Ленина.

Фоторепортаж: Пушилин в годовщину провозглашения ДНР заявил о неизбежности победы народа Донбасса __is_photorep_included11709475: 1

В акции приняли участие председатель народного совета ДНР Денис Пушилин, и.о. мэра Донецка Алексей Кулемзин, а также депутаты парламента.

«Прошло уже долгих четыре года, когда Донбасс, не смирившись с государственным переворотом в Киеве, решил взял ответственность на себя», - обратился к собравшимся Пушилин.

«Думали ли мы тогда, что начнется полномасштабная война? Но могли ли мы поступить иначе? Мы сделали смелый и отчаянный шаг. За эти четыре года состоялось много событий, но ДНР есть, и у нас с вами есть будущее, есть цель. Мы сделали очень смелый и отчаянный шаг, но он был только первый. Цена наших поступков очень высока, но мы побеждаем и победим».

6 апреля 2014 года, донецкие манифестанты заняли здание областной администрации. Участники демонстраций таким образом выразили свою позицию относительно захвата власти в Киеве, а также декларируемых ими планов ограничить права русскоязычного населения, добиться вступления страны в НАТО и разрыва отношений с Россией.

Уже на следующий день, 7 апреля, депутаты облсовета создали Верховный совет. С трибуны была зачитана Декларация о суверенитете ДНР, напоминает Донецкое агентство новостей.

В этом году праздник, который совпадает с Пасхой, вновь проходит на фоне обстрелов со стороны ВСУ. И это несмотря на пасхальное перемирие.

Так, в субботу руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов сообщил, что подразделения украинских силовиков только за пятницу 23 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 300 единиц различных боеприпасов

По его словам, огонь велся по окраинам Донецка, Горловки, Докучаевска и территориям на юге Республики. При обстрелах применялись минометы, гранатометы, вооружение БМП и БТР и прочее вооружение. Более того, интенсивность обстрелов в минувшие сутки возросла — в предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР не превышала, по данным СЦКК, 268 единиц.

Огнем украинских снайперов за неделю были убиты двое военнослужащих ДНР. Но снаряды ВСУ попадают не только в военных. Так, в субботу в ходе обстрела со стороны украинских силовиков района контрольно-пропускного пункта «Еленовка», к югу от Донецка, ранение получила женщина. По предварительным данным, она получила пулевое ранение в плечо и была госпитализирована.

По территории же ЛНР киевские силовики за минувшие сутки выпустили 70 боеприпасов, заявил в свою очередь на брифинге в Луганскинформцентре официальный представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Обстрелу подверглись районы населенных пунктов Калиново и Калиновка. Украинские боевики при обстрелах применяли запрещенные Минскими соглашениями 120 и 82-мм минометы, вооружение БМП, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», - сообщил Марочко.

«В результате украинской агрессии и геноцида получил ранение, не совместимое с жизнью, один военнослужащий Народной милиции ЛНР 1967 года рождения, один военнослужащий 1978 года рождения получил ранение средней степени тяжести», - пояснил он.

Режимы прекращения огня могут только снизить интенсивность обстрелов в Донбассе, но не положат конец боевым действиям в регионе, заявил председатель народного совета ДНР Денис Пушилин.

«Как мы видим, это пасхальное перемирие, как и череда прошлых перемирий, не позволяет говорить о полном прекращении огня, и мы можем констатировать факт, что все перемирия призваны только сократить интенсивность обстрелов и провокаций со стороны Украины, но, увы, нельзя констатировать, что это прекращение войны», — пояснил он.

Уже ближе к вечеру субботы в оперативном командовании ДНР рассказали о возможной подготовке провокации со стороны Киева в преддверии Пасхи в Донбассе. Таким образом Донецк отреагировал на сообщение украинской стороны о якобы обнаружении «беспилотника со взрывчаткой».

По мнению представителей оперативного командования, это может быть частью подготовки провокации перед праздником Пасхи.

«Не исключаем, что в преддверии Пасхи украинские спецслужбы могут провести ряд террористических актов путем взрывов в местах скопления людей в одном или нескольких населенных пунктах на временно оккупированной ими территории Донецкой области», — приводит слова источников РИА «Новости».

Военные ДНР считают, что Киев попробует переложить вину на Донецк и обвинит его в срыве договоренностей о прекращении огня.

В республике отметили, что, судя по представленным фотографиям найденного «беспилотника со взрывчаткой» — это был не БПЛА. «Есть сомнения, что он вообще мог подняться в воздух, — заметили в Донецке, — не говоря уже о том, что мог перевозить килограмм взрывчатых веществ».