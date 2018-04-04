МИД: Лондон будет гнуть свою линию

Хотя британские химики в Портон-Дауне не сумели установить страну происхождения яда «Новичок», Лондон в любом случае будет продолжать давить на Россию, убежден заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По словам Рябкова, поскольку официальные представители Великобритании изначально выступали с публичными обвинениями в адрес Москвы, они «не отступятся от этой линии».

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Рябков полагает, что в ближайшее время скандал вокруг дела Скрипалей будет раскручиваться и дальше «вопреки логике и здравому смыслу», просто потому что стоящие перед Лондоном задачи «совершенно другие».

«Все это дело разыгрывается не для того, чтобы установить, что же реально произошло с Сергеем Скрипалем и его дочерью, а для того, чтобы найти повод для тотальной геополитической демонизации России, попыток постановки России в изоляцию и так далее»,

— заявил замминистра иностранных дел.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее подчеркнул, что Кремль будет рассматривать дело Скрипалей как провокацию — если не получит конкретных ответов на свои конкретные вопросы Лондону.

«Мы будем добиваться конкретных ответов на них [вопросы], а не рассуждений в духе «highly likely» [с высокой долей вероятности]», — заявил Полянский в ходе общеполитической дискуссии сессии Комиссии ООН по разоружению в Нью-Йорке.

4 апреля российское постпредство при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) все же получило ответы на 13 вопросов от технического секретариата организации. При этом «по существу ответ был получен только на один вопрос», отметили в постпредстве. На какой именно вопрос был получен ответ не уточняется, подробности пока что неизвестны. Сейчас российские дипломаты изучают представленные ответы.

Россия направила в Техсекретариат ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипаля. Список был опубликован на сайте российского МИД в воскресенье, 1 апреля.

Россия стремится узнать, какого рода помощь была запрошена британской стороной у ОЗХО. Кроме того, Москва хочет выяснить, намерена ли ОЗХО «поделиться» в установленном порядке информацией, предоставленной Лондоном техническому секретариату организации.

Ранее со слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова стало известно, что Россия выступила инициатором внеочередного созыва Исполнительного совета ОЗХО в связи с инцидентом в британском Солсбери. Внеочередное заседание Исполнительного совета ОЗХО пройдет 4 апреля в закрытом для прессы режиме.

Сенатор Алексей Пушков считает Соединенные Штаты «заказчиком» дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По его мнению, Лондон не нашел бы широкой поддержки, если бы в успехе антироссийской кампании не была заинтересована американская сторона.

Также сенатор добавил, что и страны Евросоюза и Балтии не пошли бы на крайние меры в отношении России, к которым относится высылка дипломатов, если бы Вашингтон не был бы в этой реакции заинтересован.

По данным НСН, Алексей Пушков призвал ждать вбросов в британской прессе по поводу разведданных.

Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что российские власти будут добиваться транспарентного расследования отравления экс-полковника ГРУ Серея Скрипаля и готовы сотрудничать с британской стороной. Также он предположил, что к инциденту в Солсбери могли быть причастны спецслужбы Великобритании.

Ранее ФАН со ссылкой на британский таблоид The Daily Mail сообщил, что в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появилось новое лицо — неизвестный россиянин. Источники в британских спецслужбах сообщили изданию, что некий гражданин России прибыл в Лондон на одном воздушном судне с Юлией Скрипаль.

Таинственный россиянин вернулся в российскую столицу несколько часов спустя. Британский таблоид отмечает, что такая непродолжительная поездка этого неназванного гражданина РФ «вызывает вопросы».

Ранее экс-сотрудник британской разведслужбы MI5 Энни Машон заявила RT, что расследование дела об отравлении в Солсбери выглядит довольно мутным.

«Результаты, полученные в лаборатории «Портон-Даун», показывают, что отравляющее вещество могло иметь любое происхождение. Им могли располагать и государство, и банда преступников, и мафия — кто угодно. Суть в том, что его источник неизвестен. Не понимаю, как самый высокопоставленный дипломат Великобритании мог сразу обвинить Россию.

Борис Джонсон немедленно заявил, что произошедшее — «дело рук Путина». Просто не верится, что глава британской дипломатии мог такое сказать», — пояснила бывшая британская разведчица. Она напомнила также, что, по словам британских же силовых структур, расследование дела Скрипаля займет несколько недель, а то и месяцев.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Лондон должен принести Москве свои извинения за «маразм» и «ложные обвинения».