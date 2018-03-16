«Заткнуться и убраться прочь-2»

Президент Украины Петр Порошенко вслед за министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном в публичном пространстве позволил себе оскорбить Россию. Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции в Краматорске, передает RT.

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«От имени Украины я, как президент Украины, хочу четко заявить о нашей полной и безоговорочной солидарности с народом Соединенного Королевства. Как президент, я целиком и полностью разделяю позицию, которая выражена во вчерашнем совместном заявлении руководителей США, Великобритании, Франции и Германии, и наше послание России такое же, как тот месседж, который в четверг озвучил британский министр обороны Гэвин Уильямсон: «Замолчите и убирайтесь вон!» — сказал Порошенко.

У себя на странице в фейсбуке президент Украины выразился еще более жестко, передает ФАН.

«Наше послание России такое же, как месседж британского министра обороны Гэвина Уильямсона: «Заткнуться и убраться прочь», — написал президент.

Несколькими часами ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова Гэвина Уильямсона, который накануне посоветовал России «заткнуться», и связал его «хамство» с желанием войти в историю.

«Симпатичный молодой человек, наверное, ему хочется войти в историю громкими заявлениями. Ну, может, образования не хватает», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства, комментируя заявление главы британского минобороны.

Дипломат также подтвердил высылку британских дипломатов из России в качестве ответной меры на действия британской стороны. По его словам, Россия перестала обращать внимание на провокационные заявления в свой адрес.

«Я не припомню такого, конечно, мы на это уже перестали обращать внимание. Как, по большому счету, уже и особо не возбуждаемся и раньше не возбуждались по поводу объявления все новых и новых санкций», — добавил российский министр.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая посоветовала Уильямсону выпить чаю с молоком и успокоиться.

«Господину Уильямсону явно нужно выпить чаю с молоком и успокоиться. Ощущение, что он насмотрелся низкопробных боевиков и копирует поведение то ли ковбоя, то ли вышибалы в баре», — заявила парламентарий.

По ее словам, британские официальные лица скатились на уровень публичной непристойности в поведении. Депутат также добавила, что «Россия не та страна, в отношении которой можно так себя вести».

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков указал на невысокий уровень интеллекта Уильямсона, который своей искомой фразой комментировал дипломатический скандал, развернувшийся после обвинений Москвы Лондоном в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля.

«Риторика базарной хабалки, продемонстрированная сегодня главой британского Минобороны Гэвином Уильямсоном, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции.

Все это лишь подтверждает не только ничтожность всех обвинений Лондона в адрес России, которые мы слышим последние несколько лет, но и полное ничтожество самих «обвинителей», — отметил представитель российского оборонного ведомства.

Как подчеркнул Конашенков, Британия давно превратилась в гнездо для перебежчиков и всевозможных контор для производства фейковых сенсаций, поэтому к фейковым обвинениям в адрес России давно появился иммунитет, передает НСН.

«Что касается хамских выражений британского министра обороны в адрес России, то в отсутствие реальных результатов служебной деятельности, видимо, только они одни и остались в арсенале Вооруженных сил Ее Величества», — заключил Конашенков.

МИД России же указал на причины нервного поведения Лондона.

«А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают», — указала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что выражения, которые позволил себе Уильямсон, беспрецедентны и свидетельствуют о его полнейшем непрофессионализме.

«Высказывания, к которым прибег Гэвин Уильямсон, беспрецедентны для министра обороны крупной страны, свидетельство его полнейшего непрофессионализма. Это — позор Великобритании. Невозможно себе представить, чтобы нечто подобное публично произнес бы министр обороны России», — сказал парламентарий.

По его словам, Уильямсон «никак не может расстаться с привычками, приобретенными в молодости, когда он выяснял отношения со своими сверстниками на молодежных тусовках при помощи ругани».