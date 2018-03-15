«Весьма вероятно, за отравлением стоит Россия»

США могут ввести санкции против России из-за произошедшего в Британии отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

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«Конечно, могут быть (санкции). Потому что вы говорите о соблюдении Россией (конвенции о запрещении химического оружия) и о том, соблюдает ли она свои обязательства по (этому) соглашению. Использование химоружия является нарушением этого (соглашения)», — приводит ФАН слова представителя американского внешнеполитического ведомства.

Представитель Госдепа напомнила о том, что ранее Вашингтон ввели санкции против КНДР по делу об отравлении брата северокорейского лидера Ким Чен Нама. При этом санкции были введены спустя год после непосредственно инцидента. При этом она добавила, что Штаты солидарны с оценками Великобритании о том, что «весьма вероятно», что за отравлением стоит Россия.

Несколькими часами ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко рассказал о перспективах российско-британских отношений, а также о дальнейших действиях Москвы по ситуации с обвинением Москвы в причастности к отравлению Скрипаля, передает RT.

«Наш подход будет очень прост. Прежде всего, мы хотим прояснить все обстоятельства, связанные с данной провокацией — именно так мы это воспринимаем. А потом мы посмотрим, какие еще существуют возможности. Мы должны повлиять на Великобританию. Эта страна — постоянный член Совета Безопасности ООН. Мы заинтересованы в том, чтобы здесь озвучивались наши взгляды, и хотим иметь возможность влиять на британскую политику», — сказал дипломат.

Он также отметил, что Россия будет проводить сбалансированную политику. По словам Яковенко, российская сторона обладает стратегическим терпением, однако не позволит говорить с собой в той манере, которую продемонстрировал глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон, заявивший что Москве надо «отойти в сторону и заткнуться».

«Придет время, когда народ Британии поймет, что им нужны в правительстве другие люди, которые по-другому будут выстраивать отношения с Россией. Мы всегда открыты для любого конструктивного сотрудничества, поскольку, как я уже сказал, наша задача заключается в создании максимально благоприятных условий для развития нашей страны», — подытожил посол РФ.

Днем ранее стало известно, что Великобритания вышлет 23 российских дипломата из страны. На то, чтобы собрать вещи и уехать, им дали неделю. С таким заявлением перед парламентом выступила премьер-министр страны Тереза Мэй. Политик их назвала «незарегистрированными агентами разведки», передает НСН.

Это самая большая высылка дипломатов из Великобритании за 30 лет. Также было отозвано приглашение министру иностранных дел России Сергею Лаврову на посещение Лондона — также в рамках «дела Скрипаля». Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия в ответ на это примет зеркальные меры.

«Это не приведет к окончательному разрыву дипломатических отношений. Такие действия вынудят нас принять зеркальные действия. По всей видимости, мы будем высылать британских дипломатов», — сказал парламентарий.

Этот вариант впоследствии подтвердил Сергей Лавров, указав, что Россия «обязательно вышлет» британских дипломатов.

В воскресенье 11 марта стало известно, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон договорился с главой британского МВД Эмбер Радд о разработке нового проекта санкций против России, аналогичного «списку Магнитского».

Новый проект предполагает заморозку и арест активов 49 российских чиновников, подозреваемых в коррупции и нарушении прав человека. Возможный «список Скрипаля» можно считать обязательным минимумом в случае, если Лондон решит дать реальный ответ, однако, по сообщениям британской прессы, этим ответные меры могут не ограничиться.

Еще до выступления Мэй газета The Times писала, что в числе возможных санкций Лондона против Москвы в связи с делом Скрипаля могут оказаться «незамедлительное выдворение высокопоставленных российских дипломатов и разведчиков», аннулирование британских виз, выданных «близким к Кремлю олигархам», финансовые ограничения.

Кроме того, британские власти могут отозвать всех официальных представителей Соединенного Королевства с грядущего Чемпионата мира по футболу в России.