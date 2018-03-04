Член палаты представителей США, конгрессмен, активист Демократической партии Ро Ханна раскритиковал заявление главы Белого дома Дональда Трампа, который восхитился инициативой властей КНР снять ограничения на срок пребывания главы государства на посту, передает RT.

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«Шутка это или нет, но говорить о пожизненном правлении наподобие Си Цзиньпина — самое антиамериканское мнение, которое мог высказать президент США. Джордж Вашингтон бы в гробу перевернулся», — написал политик в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Трамп во время закрытой кампании по сбору средств во Флориде назвал «потрясающей» идею о пожизненном правлении, передает ФАН.

«Теперь китайский лидер Си Цзиньпин председатель до конца жизни. Председатель на всю жизнь. Нет, он потрясающий… И смотрите, он смог сделать это. Я считаю, это потрясающе. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь», — высказал свое мнение американский лидер.

Неделю назад Центральный комитет коммунистической партии Китая предложил отменить лимит на два последовательных срока для председателя и вице-председателя КНР.

Комитет предложил убрать из конституции пункт о том, что председатель и вице-председатель КНР «могут находиться у власти не более двух сроков подряд». Центральный комитет также предложил включить текст «Мыслей Си Цзиньпина о социализме китайского образца в новой эре» в конституцию.

Заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Есуи, представитель собрания народных представителей Китая, на пресс-конференции 4 марта уклонился от ответа на вопрос о том, останется ли Си Цзиньпин лидером КНР «навсегда». Чжан только упомянул, что полномочия двух других должностей главы КНР — верховный главнокомандующий и лидер партии — не имеют ограничений по срокам, передает Bloomberg.

«Это способствует поддержанию авторитета Центрального комитета Коммунистической партии, а Си Цзиньпин — центральная его фигура», — добавил Чжан.

В декабре 2017 года было объявлено, что Трамп занял второе место в списке Time «Человек года», а Си Цзиньпин — третье.

Месяцем ранее сообщалось, что первая дочь президента США Иванка Трамп и ее муж, советник президента Джаред Кушнер, у которых трое детей, пригласили к себе на работу няню-носительницу китайского языка. Решение с самого детства приобщать детей к китайскому уже дало плоды, которые могли наблюдать интернет-пользователи.

В начале февраля пятилетняя девочка на весь интернет поздравила китайцев с Новым годом и спела им песенку, а 8 ноября, во время визита Трампа в Китай, ее пение порадовало Си Цзиньпина — американский президент продемонстрировал ему видео, на котором его внучка исполняет песню «Цветок жасмина». Это привело председателя КНР в полный восторг.

Согласно 22-й поправке к Конституции США, принятой в 1951 году, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз. Причем независимо от того, подряд или с перерывом. Первый всенародно избранный президент США Джордж Вашингтон пробыл в должности только два срока.

Си Цзиньпин является председателем КНР с 14 марта 2013 года. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера.

В сентябре 2000 года во Франции на проведенном референдуме было принято решение о сокращении конституционного срока президентских полномочий с 7 до 5 лет, но не исключался третий срок президентства. В мае 2008 года депутаты Национального собрания республики Франция одобрили поправку к конституции, согласно которой президенты Франции не будут занимать высший государственный пост более двух пятилетних сроков подряд.