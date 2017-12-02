Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна, признавшего себя виновным в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами. По словам американского лидера, между Россией и его предвыборным штабом не было «абсолютно никакого сговора».

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«Было продемонстрировано, что никакого сговора [с Россией], никакого сговора не было», — заявил Трамп журналистам перед тем, как отправиться из Белого дома на мероприятия по сбору средств в Нью-Йорке. «Не было абсолютно никакого сговора, так что мы очень рады», — добавил президент США.

Накануне бывшему советнику Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, проходящему по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США, было предъявлено первое официальное обвинение.

По версии спецпрокурора Роберта Мюллера, Флинн умышленно солгал ФБР касательно своего разговора с экс-послом России Сергеем Кисляком.

Команда спецпрокурора также утверждает, что Флинн солгал, говоря о том, что 22 декабря не просил посла РФ отложить или отменить голосование в СБ ООН и что посол России впоследствии никогда не рассказывал ему о реакции российских властей на эту просьбу.

В тот же день появилась информация о том, что Флинн начал сотрудничать со спецпрокурором Мюллером — его адвокаты сказали юристам американского президента Дональда Трампа, что Флинн больше не будет обсуждать с ними расследование Мюллера. При этом ранее между командами юристов существовал договор об обмене информацией, но теперь сторона Флинна его расторгла. В The New York Times считают, что экс-советник сотрудничает со спецпрокурором либо намерен заключить с ним сделку.

1 декабря Флинн объявил, что готов дать показания против президента США Дональда Трампа.

Доверенное лицо Флинна сообщило ABC News, что экс-советник Трампа готов подтвердить, что президент США лично просил его выйти на контакт с «русскими». Бывший советник президента США по национальной безопасности также признался в даче ложных показаний ФБР.

Флинн подтвердил, что дал ложные свидетельства, когда сказал, что не просил бывшего посла России в США Сергея Кисляка воздержаться от эскалации ситуации в ответ на санкции, введенные США в отношении России.

За то, что Флинн солгал ФБР, ему может грозить заключение и штраф. Об этом говорится в досудебном соглашении сторон, опубликованном на сайте американского Министерства юстиции. Прокуроры ожидают до шести месяцев тюрьмы для Флинна и штраф от $500 до $9,5 тыс.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что признание бывшим советником президента США по национальной безопасности США Майклом Флинном в даче ложных показаний ФБР не касается никого, кроме него самого.

«Ничего в признании вины или в выдвинутых против него обвинениях не касается кого-либо, кроме самого мистера Флинна», — сказал адвокат Белого дома Тай Кобб агентству Reuters.

Он также обратил внимание на то, что его ложные заявления ФБР соответствуют его ложным заявлениям представителям администрации, которые привели к его отставке.

Эпизод с Кисляком стал лишь одной из причин скандала, разгоревшегося вокруг Флинна. После появления информации о том, что во время предвыборной кампании Трампа Флинн встречался с послом РФ в США для обсуждения возможности отмены антироссийских санкций, Флинн покинул свой пост советника президента по нацбезопасности.

Однако это еще не все — американские журналисты также обвиняют президентского советника по национальной безопасности в сотрудничестве с российскими компаниями, от которых, по данным различных СМИ, генерал в общей сложности получил более $50 тыс.

Одним из таких эпизодов стало участие Флинна в мероприятии по случаю десятилетия телеканала RT, где он сидел рядом с российским президентом Владимиром Путиным. Как отмечал в начале июня текущего года сам Путин, в 2015 году он действительно встречался с Флинном, но не разговаривал с ним.

2 декабря об этой встрече подробнее рассказала главред телеканала RT Маргарита Симоньян. «Майкл Флинн был на нашем десятилетии. Сидел рядом с Путиным. И я сидела рядом. Ни о чем с ним не говорил — у нас была программа, много громкого видео, не поговоришь», — говорится в сообщении. Главред RT добавила, что «Путин вообще не знал, кто это».