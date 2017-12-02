Экс-посол США в России Майкл Макфол пошутил, когда попросил своего российского коллегу Анатолия Антонова снять с него российские визовые санкции.

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«Я сказал это в шутку на публичном мероприятии. Разумеется, я знал, что у Антонова нет полномочий убрать мое имя из списка лиц, находящихся под российскими санкциями. Но я также считаю, что я не сделал ничего, за что мог бы оказаться в этом списке», — написал бывший американский посол в своем твиттере.

Ранее Майкл Макфол попросил нового российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова помочь в снятии с него российских визовых санкций. «У меня много друзей в России. Я несколько лет жил в России. Вы же знаете, что я нахожусь под санкциями. Я обсудил это с Антоновым, чтобы я смог приехать в Россию», — заявил он. Макфол добавил, что ждет возможности снова посетить Россию с нетерпением.

2 декабря экс-посол США в России был модератором на мероприятии в Стэнфорде, где участвовал в том числе российский посол. Отвечая на вопросы журналистов по итогам мероприятия, Макфол сказал, что попросит своих друзей в американском конгрессе возобновить контакты между парламентами России и США. Накануне идею о необходимости такого возобновления высказал Антонов во время визита в Сан-Франциско — российский дипломат заявил, что Москве и Вашингтону следует возобновить контакты по линии спецслужб, министерств обороны и парламентов.

Макфол также подчеркнул, что не одобряет отказ членов конгресса встретиться с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым. Дипломат пообещал призвать своих друзей в парламенте, в том числе лидеров демократов, все же пойти на этот шаг.

«И я буду призывать их [встретиться с послом]. У меня много друзей в конгрессе США, включая лидеров демократов», —заявил он. Макфол уверен, что встреча Антонова с американскими конгрессменами очень важна.

«Да, я считаю, что людям надо встречаться. Я поддерживаю любые контакты. Я поговорю со своими друзьями в политике», — ответил Макфол на вопрос РИА «Новости» о том, будет ли он призывать конгрессменов возобновить контакты с российскими парламентариями.

В рамках мероприятия 2 декабря американскому дипломату был также задан вопрос о его отношении к запрету Госдепартамента США на посещение Анатолием Антоновым отобранной у России дипсобственности в Сан-Франциско. «Я не юрист, поэтому я не знаю, что правильно и что неправильно. Я думаю, вы знаете, если мы конфискуем это имущество, тогда мы, по крайней мере, должны объяснить почему», — ответил Макфол.

В Стэнфорде Макфол побеседовал с Антоновым, дипломаты обсудили в том числе запрет Госдепа на посещение российской дипсобственности.

«После разговора с Антоновым Макфол сказал, «Я согласен с послом Антоновым; Давайте начнем с бесед. Я приветствую его стремление выходить за пределы Вашингтона», — говорится в сообщении стэнфордского Института Фримана Спогли, организовавшего встречу двух дипломатов.

Напомним, что в начале ноября посол России в США Анатолий Антонов заявил, что на все запросы о встрече с американскими конгрессменами он получил отказы.

«Могу вам сказать, что на все мои запросы в конгресс мне отказано. Я очень рад за господина [посла США в России Джона] Хантсмана, что наши парламентарии тепло его встретили. Выразили готовность взаимодействовать. Может быть движение с той стороны сможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки», — сказал Антонов.

Макфол являлся послом США в Москве с 2012 по 2014 год. До этого он был специальным советником президента США Барака Обамы по вопросам национальной безопасности. Сейчас ему запрещен въезд в Россию.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Макфол «целенаправленно портил двусторонние отношения». «То, что он начал писать, что его включили за близость Обаме. Мы просто не знали про близость, а вообще к этому не имеет никакого отношения. Речь идет о целенаправленном ущербе двусторонним отношениям»,— сказала она, подчеркнув, что включение бывшего посла в санкционный список — «это ответная мера, зеркальная».