«Киев воюет за все трансатлантическое сообщество»

Президент США Дональд Трамп регулярно выражает свою солидарность с народом Украины. Об этом во время визита в Канаду рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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«Я трижды встречался с президентом Трампом, и он всегда передавал четкий месседж солидарности: мы с вами, украинцы. Я воспринимаю этот посыл как полную поддержку Украины и нашей борьбы, как в аспектах безопасности, так и в содействии реформам», — пояснил дипломат.

Он добавил, что в своем противостоянии с Россией Украина борется не только за себя, но и за все трансатлантическое сообщество.

«Когда мы воюем на Украине, то, конечно, боремся за себя и свое будущее, которое видится европейским и демократическим. В то же время, мы боремся не только за восточный фланг трансатлантического сообщества, а полностью за это союз», - подчеркнул министр.

По его убеждению, Украина за последние несколько лет стала «незаменимым союзником» трансатлантического сообщества, сообщает портал «Укринформ».

«Поддержка трансатлантичною сообществом Украины, которая является его частью, абсолютно естественна. Украина стала незаменимым союзником не только США, где мы всегда имели поддержку обеих партий, но и всего трансатлантического мира», — резюмировал руководитель украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее, в ходе своей приветственной речи в Канаде, Климкин выразил уверенность в том, что Киев получит доступ к современному американскому оборонительному вооружению.

«Я убежден, что в будущем мы точно получим более совершенное оборонительное вооружение и военное оборудование. Не могу назвать точную дату, но мы работаем над этим», — ответил Климкин на вопрос о возможных поставках оружия из США.

Он отметил, что речь идет не только о противотанковом оружии, но и о беспилотных летательных аппаратах, а также средствах для ведения кибервойны.

«Нам нужно все это оборудование, кроме того — логистическая поддержка и тренировки. Тем более, это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами. Речь идет не об одном отдельном элементе паззла, не только о Javelin, а обо всем», — рассказал министр о желаемом содействии со стороны международного сообщества.

Он добавил, что Украина «требует международной поддержки и точно получит ее».

Известно, что и член Комитета по вопросам вооруженных сил Джеймс Инхоф направлял письмо Трампу с призывом согласовать предоставление Украине летальных оборонительных вооружений.

В ответ на это глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что в случае поставок Украине американского оружия ситуация в стране «взорвется».

По словам Шаманова, «эти «хотелки» Климкина резко дестабилизируют состояние, уже сложившееся в определенной степени, хоть какое-то подконтрольное для международных организаций и для жителей в зоне конфликта».

«Те средства, которые он перечислил, все относятся к наступательным действиям, и, безусловно, это будет сказываться крайне отрицательно на всех сторонах процесса, и политических, и дипломатических, я уже не говорю о военных. Это не осложнит, это взорвет ситуацию [на Украине]», — сказал он.

По его словам, если Вашингтон решится поставить оружие Украине, «это будет самый безответственный шаг».

В середине мая Климкин рассказал подробности своей встречи с президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся 11 мая в Вашингтоне. Министра волновали возможности усиления давления на Москву в вопросе урегулирования конфликта на востоке Украины.

Кроме ужесточения санкционного режима, речь шла и о возможности послать «мощные политические месседжи».

«Конечно, есть экономические рычаги давления и санкции — это только одно измерение», — намекнул на содержание беседы с Трампом министр.

Впрочем, подробностей он не раскрыл, сославшись на необходимость сначала согласовать меры с другими предполагаемыми соавторами «политического месседжа» — Климкин имел в виду в первую очередь Германию и нового главу Франции Эммануэля Макрона.

Министр также дал понять, что речь может идти и о расширении мандата ОБСЕ в регионе, возможно, создании новой миссии, которая «будет реально контролировать территорию оккупированного Донбасса».