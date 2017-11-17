«Россия не может не заветировать проект США»

В МИД РФ уверены, что смысла в техническом продлении мандата Специального механизма расследования (СМР) ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по Сирии без исправления имеющихся недостатков нет.

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Внешнеполитическое ведомство России напомнило, что продление мандата СМР в неизменном виде, «то есть нацеленного на консервацию всех выявленных порочных методов работы без всяких попыток их устранить» содержалась в американском проекте резолюции.

«В этих условиях простое продление мандата СМР, как если бы в его работе дела обстояли вполне благополучно, было недопустимо. Поэтому России не оставалось ничего иного, кроме как заветировать американский проект», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Ранее Пекин выразил сожаление об отсутствии консенсуса в Совете Безопасности ООН по вопросу о продлении мандата Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на расследование химических атак в Сирии. О реакции Китая рассказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Китай голосовал за российский проект резолюции, отвергнутый Совбезом.

«Китай сожалеет о том, что в СБ ООН не удалось прийти к консенсусу о продлении мандата на расследование химических атак в Сирии. Мы выступаем против применения химического оружия и верим, что должно проводиться объективное и профессиональное расследование соответствующих инцидентов», — заявил он. Гэн Шуан также выразил надежду, что разногласия по данному вопросу не усложнят процесс мирного урегулирования в целом.

Накануне российская сторона наложила вето на американский проект резолюции по продлению расследования инцидентов с использованием химоружия в Сирии.

В начале ноября на рассмотрение Совбеза были вынесены два проекта резолюции по продлению расследования — американский и российский. При этом в варианте, предложенном Москвой, помимо самого продления оговаривалось изменение параметров работы экспертов. США настаивали на том, чтобы работа механизма ООН и ОЗХО была оставлена без изменений.

Российский проект резолюции, разработанный в соавторстве с Китаем и Боливией, не смог набрать достаточного числа голосов. Четыре страны — Россия, Китай, Боливия и Казахстан — высказались «за», семь делегаций — Великобритании, Франции, Швеции, Уругвая, Италии и Украины — выступили «против». Еще четыре страны — Египет, Сенегал, Эфиопия и Япония — воздержались от голосования.

На очередном раунде голосования в Совбезе 16 ноября США представили немного переработанный текст своей резолюции, в который они включили некоторые российские положения. При этом Москва предупреждала, что считает американский проект неприемлемым. В итоге проект резолюции, разработанный США, получил поддержку 11 стран, после чего Россия как постоянный член СБ ООН наложила на документ вето. Боливия проголосовала против американской резолюции, Китай и Египет воздержались.

Комментируя блокирование проекта резолюции Москвой, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Россия «убила» миссию по расследованию атак с применением химоружия в Сирии.

«Использовав вето, которое убило механизм расследования случаев применения химоружия в Сирии, Россия доказала, что ей нельзя доверять как партнеру по работе над урегулированием в Сирии», — написала она Хейли в твиттере.

Она также утверждала, что не смогла дозвониться до российского представительства при ООН и самого постпреда Василия Небензи в течение недели — по ее словам, американская сторона хотела согласовать с дипломатами текст резолюции по продлению работы Совместного механизма ООН и ОЗХО.

В ответ Небензя заявил, что российские эксперты «выходили на связь столько раз, сколько выходили на них», и подчеркнул, что слова Хейли не соответствуют действительности.

Аналогичную позицию высказал глава МИД России Сергей Лавров — министр обвинил постпреда США при ООН во лжи и назвал ее автором явления «фейковой дипломатии». «То, что госпожа Хейли — постоянный представитель Соединенных Штатов при Совете Безопасности — заявила о том, будто все ее попытки дозвониться до нашего представителя Василия Небензи за последние дни с тем, чтобы согласовать какой-то общий коллективный текст [резолюции], — это прямая ложь», — негодовал Лавров на пресс-конференции.

«Мы имеем новое явление в международных отношениях, когда есть не только «фейковые» новости, но еще и «фейковая дипломатия», — заключил Лавров.

По словам российского постпреда при ООН, техническое продление работы Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химатак в Сирии все же возможно, но только при условии совершенствования механизма расследования.

«Мы говорим о субстантивном наполнении механизма, о его новой роли, об усовершенствовании его методов работы», — отметил Небензя.

17 ноября на рассмотрение в Совбез ООН был внесен еще один проект резолюции — на этот раз автором документа стала Япония. Этот вариант предполагает техническое продление совместного механизма расследования на 30 дней. Целью проекта является обсуждение будущего СМР без его формального закрытия.