«Есть такая и такая»: как педофил свел Трампа с Меланьей

Джеффри Эпштейн, миллионер, арестованный на прошлой неделе в США по обвинению в педофилии и сутенерстве, мог быть человеком, который познакомил Дональда Трампа с его женой Меланьей. По крайней мере, об этом раньше говорил он сам — об этом напомнило издание The New York Times, пролившее свет на долгую историю дружбы американского президента и сутенера из высших слоев американского общества.

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По информации издания, после победы Трампа на президентских выборах в 2016 году Джеффри Эпштейн пытался подчеркнуть свои дружеские связи с избранным президентом, «утверждая, что он был тем человеком, который познакомил его с третьей женой».

Jeffrey Epstein claims he introduced President Trump to wife Melania as it is revealed the two ... https://t.co/VyAwAlJSh0 via @MailOnline — Jackie Pelky (@jpelky41) 10 июля 2019 г.

Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн — старые знакомые и соседи по Палм-Бич во Флориде. Как рассказывает The New York Times, с конца 80-х по начало 2000-х их часто можно было видеть вместе на самых роскошных вечеринках Нью-Йорка и Флориды — особенно на тех, куда приходили красивые девушки. В 2002 году Трамп весьма лестно отзывался о финансисте, которого через несколько лет обвинят в развращении малолетних. «Я знаю Джеффа 15 лет, — говорил он New York Magazine. — Потрясающий парень. С ним очень весело. Даже говорят, что ему нравятся красивые женщины так же сильно, как и мне, причем из тех, что помладше».

Проводились и такие вечеринки, где Трамп и Эпштейн были единственными мужчинами. Доподлинно известно, что один такой случай произошел в 1992 году. Как рассказал New York Times Джородж Хурани, в то время глава продюсерской компании American Dream Enterprise, однажды его попросили пригласить на вечеринку в имении Трампа Мар-а-Лаго участниц реалити-шоу. Когда туда приехали 28 девушек, оказалось, что кроме Трампа и Эпштейна никого не ждут, что весьма шокировало предпринимателя. «Я сказал: «Дональд, это должна была быть вечеринка с VIP-ами. Ты хочешь сказать, что это ты и Эпштейн?» — недоумевал Хурани.

Предприниматель признался, что уже тогда советовал будущему президенту США избегать компании финансиста, поскольку тот питает излишнее пристрастие к молоденьким девочкам. Однако когда тот в итоге действительно отказал Эпштейну в доме, это было из-за того, что финансист попытался переманить на работу его сотрудника, как сообщает Daily Mail. Есть и другая версия – в 2017-м издание Washington Post сообщило, что Трамп запретил Эпштейну появляться в Мар-а-Лаго, когда тот попытался в имении изнасиловать юную девушку.

О том, что именно Эпштейн познакомил Дональда Трампа с Меланьей, другие источники не говорили. Однако история встречи будущего президента США с будущей моделью действительно покрыта некоторой завесой тайны.

По официальной версии, которую первая пара США всегда излагает, Трамп встретил Меланью Кнавс в 1998 году на вечеринке в клубе Kit Kat на Манхэттене, которую устраивал Паоло Замполли, владелец модельного агентства ID Models. В то время он еще был женат на второй жене — актрисе Марле Мейплз, — но уже не жил с ней.

Как рассказывал Трамп телеведущему Ларри Кингу в 2005 году на канале CNN, модель из Словении, которая к тому моменту два года жила в США, мгновенно зацепила его взгляд. «Я с ума сходил, — говорил предприниматель. – Рядом с Меланьей сидела потрясающая супермодель, предполагалось, что я буду встречаться с ней. Мне сказали: «Смотри, есть такая и такая». Я сказал: «Забудь об этой. Кто та, что слева?» Это была Меланья».

Сама Меланья позже признавалась в интервью Harper's Bazaar, что она отказалась давать Трампу свой номер телефона, поскольку не была уверена в серьезности его намерений. Тогда он дал ей свой, точнее, четыре своих — включая рабочий и два домашних, в Нью-Йорке и во Флориде. Она позвонила.

Этой версии знакомства СМИ после того, как Трамп вступил в президентскую гонку, оказалось недостаточно. За несколько месяцев до того, как Трампа избрали главой США, в августе 2019 года, в газете Daily Mail вышла статья под названием «Обнаженные съемки и неприятные вопросы по поводу визы никуда не денутся: ОЧЕНЬ сомнительное прошлое словенской жены Дональда Трампа».

Ее автор, ссылаясь на информацию, полученную из неавторизированной биографии Меланьи, написанной словенским журналистом Бояном Позаром, утверждала, что будущая первая леди прибыла в США не в 1996 году, как утверждается официально, а в 1995-м, когда свет увидели ее обнаженные фотографии. Это означало, что Меланья Трамп находилась там нелегально, и это дало повод обвинить ее в нарушении иммиграционного режима США.

Но, что еще хуже, автор сослалась на другую книгу — она называется «Из публичного дома в Белый дом: Настоящая история Меланьи Трамп», в которой указывалось, что модельное агентство в Милане, где работала Меланья, было «чем-то вроде клуба для джентльменов».

Журналистка Daily Mail отметила, что ей не удалось найти никаких следов автора этого произведения — некоего Адама Шлехтера. Однако слухи относительного того, что Меланья Трамп раньше работала в эскорте, а модельное агентство Паоло Замполли на самом деле предоставляло услуги эскортниц, продолжали распространяться.

Сегодня подобные разговоры никто уже вести не решается — особенно после того, как Daily Mail пришлось заплатить по иску о защите чести и достоинства, вчиненному Трампами изданию (Меланья требовала $150 млн, но сколько в итоге назначил суд, неизвестно). Анализировать рассказ Трампа о встрече с будущей женой тоже никому не приходит в голову — хотя то, что миллиардеру предлагалось выбрать из нескольких девушек на вечеринке, выглядит практически смотринами в квартале красных фонарей.

Недавний арест Джеффри Эпштейна заставил СМИ ворошить не самое светлое прошлое не только нынешнего президента, но и многих других представителей американской и британской элиты. Но сам Дональд Трамп уже публично открестился от Джеффри Эпштейна. «Ну, я знал его так же, как его знали все остальные в Палм-Бич, — сказал он журналистам после ареста финансиста. — То есть в Палм-Бич его знали, он был известной фигурой. Я общался с ним много лет назад. Я не думаю, что разговаривал с ним в последние 15 лет. Я не был его фанатом».