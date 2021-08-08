Экс-дворецкий назвал запрещенные в британской королевской семье продукты

Экс-дворецкий королевской семьи Великобритании Грант Хэрролд рассказал, что какие продукты запрещены для ее членов, включая королеву Елизавету II. Об этом сообщает Daily Express.

Как заявил 43-летний шотландец, под запрет подпадают морепродукты. По его словам, ограничение введено для предотвращения возможных отравлений у членов королевской семьи.

По информации издания, данный запрет стал неожиданностью для супруги принца Гарри Меган Маркл. Прежде чем стать членом королевской семьи она заявила, что морепродукты есть в ее «идеальном обеденном дне».

Также во дворце нельзя класть в блюда чеснок и лук.

«Мы никогда не можем подавать что-либо с чесноком или слишком большим количеством лука», — приводит издание слова бывшего шеф-повара королевы Даррена Макгрейди.

Ранее бывший шеф-повар Елизаветы II рассказал о ее праздничном меню. Он отмечал, что Виндзоры не отличаются специфическим вкусом и едят все то же самое, что и обычные граждане Великобритании.