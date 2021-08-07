Друг Зайцева рассказал, что модельер получил инвалидность

Модельер Вячеслав Зайцев получил 1 группу инвалидности, чтобы пройти курс реабилитации. Об этом сообщил kp.ru его друг, бывший директор Дома моды Вячеслава Зайцева Николай Головин.

В мае известный кутюрье прошел обследование в Российском Институте Мозга, и после выписки медики рекомендовали ему пройти курс реабилитации. Отмечается, что модельер в последние годы не может передвигаться без посторонней помощи.

Как оказалось, в реабилитационном центре без инвалидности можно находиться только на коммерческой основе, пояснил Головин. При этом стоимость нахождения в подобном учреждении составляет от 25 тыс. рублей за сутки.

«Тогда я связался с Департаментом социальной защиты Правительства Москвы и уже через три дня получил ответ, что они готовы взять все расходы на себя. Но для этого Вячеславу Михайловичу нужно было пройти медицинский осмотр и отправить документы на оформление инвалидности, положенной ему по закону», — рассказал друг модельера.

Полученная группа инвалидности позволяет Зайцеву работать. Кроме того, медики признали его дееспособным, что, по словам Головина, некоторые ставили под сомнение.

Врач-реабилитолог клиники «Три сестры», куда кутюрье отправился в августе, рассказал изданию, что модельер должен будет пройти курс интенсивной реабилитации, которая включает в себя 5-6 занятий в день.

Ранее Головин заявлял, что переживает за безопасность модельера. 83-летнему Зайцеву пришлось обратиться в СК с просьбой проверить законность продажи частей Дома моды, который носит его имя. Зайцев утверждает, что не ставил свою подпись на документах, а о сделках узнавал из СМИ.