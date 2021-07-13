Елизавета II с отвращением восприняла выставку свадебного платья Кейт Миддлтон

Свадебное платье Кейт Миддлтон от Сары Бертон и Александра Маккуин было выставлено в Букингемском дворце в 2011 году. Однако недавно опубликованное видео королевы Великобритании Елизаветы II свидетельствуют о том, что у нее увиденное вызвало отвращение, сообщает The Sun.

На кадрах видно, как она говорит Кейт Миддлтон, что «Это ужасно, не так ли? Ужасно, безобразно».

«Это выглядит очень жутко», - добавляет королева.

Кейт Миддлтон, однако, не кажется расстроенной мнением королевы, и можно услышать, как она отвечает ей, что намерение заключалось в том, чтобы придать свадебному платью «трехмерный эффект».

Ранее сообщалось, что после смерти супруга Елизаветы II принца Филиппа герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон взяла на себя его роль: теперь она помогает членам семьи в решении их проблем. Отмечалось, что для человека, который родился вне королевской семьи, она справляется с королевскими обязанностями очень хорошо.

Противоположная ситуация сложилась с другой невесткой королевы — супругой принца Гарри Меган Маркл. По данным королевского биографа Роберта Лэйси, отношения между герцогами обострились в октябре 2018 года. Тогда один из старших сотрудников штата Кенсингтонского дворца, работавший на герцогов Кембриджских и Сассекских, пожаловался на травлю со стороны Меган Маркл. Уильям попытался разрешить эту ситуацию с Гарри, но беседа закончилось «яростной и горькой» ссорой.

Принц Гарри, в свою очередь, заявил в интервью Опре Уинфри, что ему было жаль Уильяма и их отца принца Чарльза, которых он описал как «пойманных в ловушку» в системе монархии.