Смертельно больная Мирослава Дума заявил о своем уходе из соцсетей

Предприниматель, основатель компании Buro 24/7 Мирослава Дума на своей странице в Instagram заявила, что уходит из социальных сетей.

Она написала, что последним ее толчком к выздоровлению является связь с реальным мир, общение с близкими людьми в настоящем моменте.

«По этой причине мне нужно время, свободное социальных сетей», — призналась Дума.

Она пожелала всем здоровья и попрощалась до 2021 года.

Ранее стало известно, что у Думы диагностировали редкую смертельную болезнь легких.

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