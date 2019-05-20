Журналистку не пустили на Каннский кинофестиваль из-за обуви

Журналистку американского еженедельника Variety Клаудию Эллер не захотели пускать на Каннский кинофестиваль из-за обуви без каблуков. Представитель СМИ пожаловалась на это в соцсетях.

Она пояснила, что на входе ее остановили охранники, так как на ней были балетки.

Она отметила, что припугнула охранников, что опубликует видео инцидента на сайте Variety, после чего ее впустили.

Во Франции стартовал 72-й Каннский кинофестиваль – одно из главных событий года, в конкурсной программе которого в этом году собрался звездный режиссерский состав.