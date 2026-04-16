Война США и Израиля против Ирана
Политика

Пентагон пригрозил Ирану

Пентагон: США нанесут удары по энергетической инфраструктуре Ирана
США нанесут удары по энергетической инфраструктуре Ирана при сохранении его морской блокады, если Тегеран примет неверные решения. Об этом заявил на пресс-конференции военный министр США Пит Хегсет.

«Пока мы будем поддерживать эту успешную (идею — «Газета.Ru») ровно столько, сколько потребуется. Если Иран сделает неверный выбор, то его ждут блокада и бомбардировки инфраструктуры, электростанций и энергетических объектов», — сказал он.

Накануне бывший госсекретарь США Джон Керри призвал американские власти решать вопрос с Ираном только за столом переговоров. По его мнению, дипломатия — единственный способ урегулировать конфликт.

11 апреля прошли переговоры представителей США и Ирана при посредничестве Пакистана в Исламабаде, на которых обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранской ядерной программы, снятия санкций против Тегерана и окончания боевых действий. Однако стороны не смогли заключить мирную сделку по итогам этой встречи.

Ранее стал известен один вопрос Ирана к США на переговорах в Исламабаде.

 
Теперь вы знаете
Заболел — лишился прав. Какие лекарства нельзя пить за рулем
