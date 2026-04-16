В Центробанке заявили о необходимости развития криптоинфраструктуры

Банку России необходимо установить правила для развития криптоинфраструктуры в стране, при этом не препятствуя желающим открывать криптокошельки в других юрисдикциях. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин, пишет ТАСС.

«Нам нужно обеспечить такие правила, которые, с одной стороны, развивают российскую инфраструктуру и российских посредников при совершении операций с криптовалютами. С другой стороны, никоим образом не ограничить тех лиц, которые хотят по разным причинам открывать криптокошельки в иностранных юрисдикциях», — подчеркнул он в кулуарах Биржевого форума Московской биржи.

В феврале криптовалюты в России были признаны имуществом в рамках уголовного законодательства и процесса (ФЗ № 38). О том, как это нововведение влияет на правовую ситуацию для людей, которые хранят свои активы в криптовалюте, используют ее для расчетов или занимаются активной торговлей, «Газете.Ru» рассказал адвокат Московской коллегии SED LEX Антон Пивоваров.

