Украинский подросток принес в школу пистолет и выстрелил в одноклассника

На Украине школьник выстрелил в одноклассника на уроке

На Украине школьник принес пистолет и выстрелил в одноклассника прямо на уроке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Инцидент произошел 16 апреля в одной из школ в Закарпатье. Подросток внезапно достал пистолет прямо на уроке и открыл стрельбу — прогремело два хлопка.

Один из зарядов угодил в сидящего рядом сверстника. Сразу после содеянного юный стрелок сбежал, однако далеко уйти не успел. Прибывшие правоохранители поймали его и изъяли оружие. Пострадавшего осмотрели медики, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого в школе Петербурга юноша открыл стрельбу и попал в одноклассницу. Девушка получила ожоги, стрелка задержали и доставили к правоохранителям.

Ранее в Москве школьник обстрелял метро.