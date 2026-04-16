Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Украинский подросток принес в школу пистолет и выстрелил в одноклассника

Shutterstock

На Украине школьник принес пистолет и выстрелил в одноклассника прямо на уроке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Инцидент произошел 16 апреля в одной из школ в Закарпатье. Подросток внезапно достал пистолет прямо на уроке и открыл стрельбу — прогремело два хлопка.

Один из зарядов угодил в сидящего рядом сверстника. Сразу после содеянного юный стрелок сбежал, однако далеко уйти не успел. Прибывшие правоохранители поймали его и изъяли оружие. Пострадавшего осмотрели медики, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого в школе Петербурга юноша открыл стрельбу и попал в одноклассницу. Девушка получила ожоги, стрелка задержали и доставили к правоохранителям.

Ранее в Москве школьник обстрелял метро.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
