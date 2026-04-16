В Еврокомиссии отреагировали на публикацию МО РФ с адресами заводов, производящих БПЛА

Еврокомиссия не станет «удостаивать» комментариями публикацию Минобороны РФ с адресами европейских предприятий, которые производят дроны для Украины. Об этом заявила представитель ЕК Анитта Хиппер, чьи слова приводит «Европейская правда».

«С нашей стороны мы не будем удостаивать этот комментарий никакими деталями по этому поводу, но укажем на то, что делаем мы: а мы поддерживаем Украину и масштабируем нашу собственную оборону», – заявила Хиппер.

Она напомнила, что Россия якобы «является государством-агрессором с преступным поведением» и это якобы проявляется не только в России, но и в остальном мире. При этом Хиппер заметила, что Европа продолжит работу «ради мира с Украиной и для Украины».

Накануне в Минобороны сообщили, что некоторые европейские страны на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ приняли решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России.

После этого Медведев заявил, что публикация Минобороны России со списком мест производства дронов для Украины в Европе является перечнем законных целей ВС РФ. Медведев отметил, что филиалы восьми компаний, производящих дроны для украинской армии, находятся в восьми странах Европы.

