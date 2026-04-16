«Жив-здоров»: коллега заявившего о самоубийстве Земцова сообщил, что он вышел на связь

Военный блогер, автор Telegram-канала «Воевода вещает» Алексей Земцов «жив-здоров», он вышел на связь после записи предсмертного видео. Об этом сообщил его коллега по блоггингу в Telegram-канале Fighterbomber.

«Воевода на связи, жив-здоров. Но кто знает, что будет через секунду?» — написал автор канала.

При этом родные Земцова утверждают, что до сих пор ничего не знают, что с ним произошло. В беседе с Telegram-каналом Mash мать и брат военблогера сообщили, что не общались с ним в последнее время. Мать Земцова рассказала, что ей не удалось связаться с ним — на звонки он не отвечает со вчерашнего вечера.

Правоохранители приезжали в квартиру военблогера, но тела там не нашли. Сейчас его разыскивают.

Накануне вечером Земцов выложил серию предсмертных роликов. На видео он рассказал подписчикам, что ему вменяют дискредитацию ВС РФ, отметив, что не будет жить «с позором». Также он сообщил, что ему изменяла жена.

Как стало известно SHOT, военблогер, несмотря на угрозы наложить на себя руки, жив. По данным канала, совершить задуманное ему не дали близкие, которые находились с ним на связи. В SHOT сообщили, что он самовольно оставил часть и сбежал. Достоверно ничего неизвестно о его судьбе.

Земцов является летчиком ударного вертолета Ка-52 и имеет воинское звание гвардии старшего лейтенанта. В его Telegram-канале «Воевода вещает» более 160 тысяч подписчиков.

Ранее российский военкор Андрей Морозов покончил с собой, оставив предсмертную записку.