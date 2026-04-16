Названа лучшая диета для сохранения здоровья мозга в пожилом возрасте

Conversation: cредиземноморская диета связана с замедлением потери объема мозга
Диета, сочетающая принципы средиземноморского питания и подхода DASH, может помогать сохранять здоровье мозга в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные одного из самых длительных медицинских проектов — Framingham Heart Study. Об этом сообщает портал The Conversation.

Речь идет о так называемой MIND-диете (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay). Она включает большое количество овощей, ягод, орехов, цельнозерновых продуктов, рыбы и птицы, а также оливковое масло, при ограничении красного мяса, сладостей и жареной пищи.

Анализ показал, что у людей старше 60 лет, которые придерживались этой схемы питания, со временем сохранялось больше серого вещества мозга — области, связанной с памятью и принятием решений. Кроме того, у них медленнее уменьшался общий объем мозга.

Ранее другие исследования также связывали подобный рацион со снижением риска деменции. В одном из метаанализов было показано, что у людей, придерживающихся средиземноморского типа питания, риск когнитивных нарушений ниже на 15–22%.

Особое внимание ученые обратили на отдельные продукты. Например, ягоды и мясо птицы оказались наиболее связаны с сохранением структуры мозга. Это согласуется с данными других работ: антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, могут поддерживать память, а замена красного мяса на более легкие источники белка снижает риски метаболических нарушений.

При этом результаты не во всем оказались однозначными. Например, цельнозерновые продукты, которые обычно считаются полезными, показали более слабую связь с когнитивными показателями. Ученые предполагают, что при избыточном потреблении даже они могут влиять на уровень сахара в крови, что потенциально нивелирует часть положительного эффекта.

Авторы подчеркнули, что питание — важный фактор, влияющий на здоровье мозга. Однако оно работает в комплексе с другими привычками: физической активностью, контролем давления и уровня сахара, а также социальной активностью.

