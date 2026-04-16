Россиянам назвали четыре болезни, которые сильнее всего разрушают здоровье

Сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания наносят наибольший вред здоровью населения. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.

«Необходимо остановиться на новациях программы государственных гарантий. В ней <...> приоритет сделан на раннее выявление заболеваний», — отметил министр, выступая на IV съезде Профсоюза работников здравоохранения России.

Мурашко уточнил, что в первую очередь речь идет о раннем выявлении и профилактике дислипидемии (липидного (жирового) обмена – прим. ред.), атеросклеротических поражений и тромбофилических осложнений.

Министр добавил, что также существенный ущерб здоровью россиян наносят сахарный диабет, ожирение и артериальная гипертония. По словам Мурашко, в совокупности эти четыре группы заболеваний, в настоящее время оказывают «наибольшее влияние на общее состояние здоровья населения».

До этого доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева заявила, что почти треть детей в России имеют проблемы с лишним весом. Распространенность избыточной массы тела и ожирения составляет в целом у детей 2–18 лет соответственно 18,8 и 9,2 %. В сумме избыточная масса тела, включая ожирение, встречается у 28% российских детей.

