Акула откусила 16-летнему подростку голову

На Ямайке акула обезглавила 16-летнего подростка во время подводной охоты
На Ямайке ученик средней школы не выжил после встречи с акулой. Об этом сообщает Jamaica Observer.

Инцидент произошел в городе Фалмут. По данным издания, 16-летний Джамари Рида отправился на подводную охоту и не вернулся домой, после чего родственники забили тревогу.

На поиски отправились дайверы. Сначала из воды они извлекли отрубленную руку, затем – туловище без головы. Выяснилось, что на него напала акула. Предположительно, голова осталась в пасти хищника.

Находившиеся на месте в момент инцидента рыбаки стреляли в акулу, но не попали.

Как рассказал отец Рида, он считал хобби сына опасным и часто ссорился с ним из-за этого.

По словам президента местного общества рыбаков, это первый подобный случай за последнее время. Он полагает, что акулы могут приплывать в порт вместе с кораблями. Когда судно движется по направлению к порту, хищник начинает следовать за ним, и, попадая на территорию, не уплывает назад.

Ранее акула откусила туристу ногу во время медового месяца на Мальдивах.

 
Заболел — лишился прав. Какие лекарства нельзя пить за рулем
