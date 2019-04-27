Как Меланья Трамп отпразднует день рождения, рассказали в Белом доме
В Белом доме рассказали, как проведет день рождения первая леди США Меланья Трамп. Об этом сообщается в твиттере ведомства.
По словам американского президента Дональда Трампа, вечер 26 апреля он и его супруга проведут за ужином с японским премьером Синдзо Абэ и его женой Акиэ Абэ.Таким образом они отпразднуют 49 день рождения американской первой леди.
Ранее в Сети вновь начались споры по поводу «фальшивой» жены американского президента Дональда Трампа Меланьи Трамп.