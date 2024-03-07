Сколько женщин покорили космос?
За всю историю России (включая советскую эпоху) всего шесть женщин побывали в космосе: Валентина Терешкова (первая женщина-космонавт в мире), Светлана Савицкая (1982,1984), Елена Кондакова (1994, 1997), Елена Серова (2014), актриса Юлия Пересильд (2021) и Анна Кикина, первый полет которой состоялся в 2022 году. Она, кстати, сдавала все нормативы наравне с мужчинами-кандидатами.
Женщины установили рекорды по выходу в открытый космос (американка Сьюзан Хелмс 11 марта 2001 пробыла там 8 часов и 56 минут) и длительным космическим полетам на МКС. NASA в рамках программы «Артемида» планирует высадить первую женщину на Луну в 2025 году.
Отвечавший в NASA за подбор астронавтов доктор Рэнди Лавлейс еще в 1960-х годах утверждал, что женщины отлично подойдут для космоса, поскольку они меньше и легче, что удобно при использовании небольших космических кораблей. В NASA также установили, что в некоторых аспектах женщины лучше переносят космические нагрузки. Например, медленнее теряют остроту зрения и слуха в сравнении с мужчинами.