08 марта 2024, 09:33 Инфографика Сколько женщин покорили космос?

Первый человек полетел в космос в 1961 году, а полет первой женщины произошел два года спустя — в 1963-м. С тех пор в космосе побывало более 600 человек, и только 74 из них — женщины. По две из Канады, Японии и Китая, по одной из Великобритании, Франции, Южной Кореи, Италии и Саудовской Аравии. Больше всего космических полетов на счету у представительниц США (57).



За всю историю России (включая советскую эпоху) всего шесть женщин побывали в космосе: Валентина Терешкова (первая женщина-космонавт в мире), Светлана Савицкая (1982,1984), Елена Кондакова (1994, 1997), Елена Серова (2014), актриса Юлия Пересильд (2021) и Анна Кикина, первый полет которой состоялся в 2022 году. Она, кстати, сдавала все нормативы наравне с мужчинами-кандидатами.

close 100% Алина Джусь/"Газета.Ru"