Медведчук: трагедию в Одессе в 2014 году готовили Аваков, Турчинов и Парубий

В подготовке поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года участвовали высокопоставленные украинские чиновники и силовики. Об этом ТАСС рассказал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Под председательством... (и. о. президента Украины Александра. — прим.) Турчинова за десять дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе», — сказал он.

Он отметил, что ответственные лица обеспечили беспрепятственную доставку исполнителей на место будущего преступления. Медведчук указал, что в обсуждении плана трагедии принимали участие глава МВД Арсен Аваков, руководитель СБУ Валентин Наливайченко, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий и глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов).

Пожар в Доме профсоюзов произошел 2 мая 2014 года в результате столкновений проукраинских и пророссийски настроенных граждан после отстранения президента Виктора Януковича от власти. Уличные стычки в центре города постепенно переросли в настоящий бой у Дома профсоюзов, который закончился сожжением здания вместе с людьми внутри. Полиция и пожарные отреагировали несвоевременно, а последующие расследования и судебные процессы не дали результата.

В марте 2025 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в бездействии во время пожара. ЕСПЧ указал, что власти Украины тогда не предприняли всех необходимых мер для предотвращения насилия, его прекращения после начала и организации своевременной помощи пострадавшим. В пресс-релизе суда также отмечается, что украинское руководство не провело надлежащего расследования.

