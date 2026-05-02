Собянин: cбит еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Собянин сообщил о сбитии пятого беспилотника, направлявшегося к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере Max об уничтожении пятого за ночь беспилотника на подлете к столице.

«Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в сообщении мэра.

В ночь на 2 мая Собянин уже писал об уничтожении четырех дронов.

По информации Минобороны России, в ночь на 1 мая над территорией страны было сбито более 140 украинских дронов.

Часть воздушных целей нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей. Атаки отразили в Крыму, столичном регионе, Краснодарском крае и шести областях — Брянской, Ростовской, Белгородской, Смоленской, Калужской и Курской.

Вечером 1 мая Минобороны России сообщало, что средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА самолетного типа были перехвачены и уничтожены в период с 17:00 до 20:00 над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

