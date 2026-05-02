Россиянам объяснили, почему одно и то же лекарства стоит по-разному в аптеках

Разные цены на одно и то же лекарство в аптеках — это на самом деле это не ошибка и не редкость, а обычная логика фармацевтического рынка. Сегодня в России работает более 80 тысяч аптек, а аптечные сети контролируют около 75% рынка розничной продажи лекарств. Чем больше игроков на рынке, тем сильнее различаются их ценовые стратегии, рассказала «Газете.Ru» Елена Ватутина, генеральный директор аналитической платформы «ФармЗнание».

«Одна из главных причин разницы — условия закупки. Крупные аптечные сети покупают лекарства большими партиями и получают более выгодные цены у дистрибьюторов. За счет этого они могут снижать стоимость популярных препаратов. Небольшие независимые аптеки закупают меньшие объемы, поэтому их закупочная цена часто выше и это автоматически отражается на цене для покупателя», — объяснила она.

Важно: аптека это всегда розничный бизнес, и у каждой сети есть собственная модель. Одни аптеки делают ставку на минимальные цены и большой поток покупателей. Другие на удобное расположение, круглосуточную работу или широкий ассортимент. В таких случаях наценка на отдельные препараты может быть выше.

В фармацевтическом рынке распространены совместные акции производителей и аптечных сетей. Так фармкомпании могут предоставлять скидки или бонусы за продвижение определенных препаратов. Поэтому один и тот же препарат в разных сетях может продаваться по разной цене.

«Но очень часто цена зависит и от того, сколько аптек работает рядом. Если в одном районе находятся сразу несколько аптек, между ними возникает ценовая конкуренция и стоимость популярных препаратов снижается. В районах, где аптек меньше, цены могут быть выше», — сказала эксперт.

Интересно, что при всех различиях цен внутри страны в среднем лекарства в России нередко стоят дешевле, чем во многих европейских странах. Одна из причин — структура фармацевтического рынка. Более 50% на рынке представлены дженерики - более доступные аналоги оригинальных препаратов.

«Кроме того, на стоимость влияет жесткая ценовая конкуренция между аптечными сетями и высокая доля отечественного производства. По данным Минпромторга, российские производители обеспечивают более 65% продаж лекарств в упаковках на внутреннем рынке. В результате многие распространенные препараты в России могут стоить заметно дешевле, чем в Европе, где выше расходы на логистику, аренду аптек и стоимость медицинских услуг», — поделилась Ватутина.

Но даже внутри одной страны цена на один и тот же препарат может заметно различаться, и этим вполне можно воспользоваться. Простой совет для пациентов — сравнивать цены перед покупкой. Сегодня это можно сделать буквально за несколько минут через онлайн-сервисы аптек и агрегаторы.

«Практика показывает, что такой подход может снизить расходы на лекарства примерно на 20-30%, особенно если речь идет о дорогих препаратах или регулярной терапии», — резюмировала она.

