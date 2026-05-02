Спасатели потушили открытый огонь в торговом центре «Апельсин» в городе Искитим

Спасатели потушили открытый огонь в торговом центре «Апельсин» в городе Искитим Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в мессенджере Мах.

По информации ведомства, усиленная группировка пожарных в составе 87 специалистов и 27 единиц техники ликвидировала открытое горение на площади пяти тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. В министерстве добавили, что пострадавших нет.

На данный момент продолжается разбор и проливка сгоревших конструкций для предотвращения повторного возгорания.

Пожар произошел вечером 1 мая. Огонь охватил здание на улице Ленинградской и перекинулся на кровлю, распространившись на площади около пяти тысяч квадратных метров.

8 апреля в Домодедово Московской области загорелся ТЦ «Стайер». Вспыхнула кровля здания, площадь пожара составила 30 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 10 детей и 50 взрослых. Очаг возгорания находился под кровлей второго этажа здания. В ликвидации огня принимали участие 50 человек и 17 единиц техники.

Ранее в Славянске-на-Кубани загорелся детский сад.

 
