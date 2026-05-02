Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине получится урегулировать путем переговоров. Его слова приводит ТАСС.

«Мы положили конец восьми войнам. Эта, думаю, должна быть девятой. Считаю, что мы этого добьемся», — сказал он.

Более подробно говорить на эту тему американский лидер не стал.

Также Трамп во время мероприятия во Флориде признал, что урегулирование украинского конфликта является непростой задачей, однако, по его словам, все равно надеется, что Соединенные Штаты смогут добиться мира.

29 апреля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Главы двух государств обсудили урегулирование украинского конфликта. В частности, они сошлись в оценке поведения «киевского режима» во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры двух государств считают, что украинские власти, подстрекаемые европейцами, ведут линию на затягивание конфликта.

