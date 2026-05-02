Автомобиль с телами нескольких мужчин обнаружили в Московской области

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Тела троих мужчин обнаружили в автомобиле УАЗ, находившемся в поле недалеко от деревни Прозорово под Волоколамском в Московской области. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России, передает РИА Новости.

«Причиной (...) могло стать отравление угарным газом», — указали в ведомстве.

У мужчин не нашли признаков насильственной смерти. Сейчас следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося, запланировано назначение комплекса судебных экспертиз. Возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре Московской области отметили, что машина, в которой были найдены тела, не имеет государственных регистрационных знаков.

28 апреля сообщалось, что в Дмитрове Московской области были обнаружены тела троих рабочих в строительном вагончике. Предварительно, они отравились угарным газом. Внутри вагончика были найдены большой газовый баллон и горелка. Рабочие строили коттедж на территории поселка Woodside Residence.

Ранее тело мужчины нашли в канализационном люке в Москве.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!