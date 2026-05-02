В России назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

Урегулирование украинского конфликта возможно только при условии отказа Североатлантического альянса от курса на стратегическое поражение России и прекращения посягательств на ее коренные интересы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов, его слова приводит РИА Новости.

«путь к нему (урегулированию) лежит через отказ всех членов НАТО от стремления нанести России стратегическое поражение и ущемить наши коренные интересы», — сказал он.

В апреле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что со стороны РФ коллеги по СНГ проинформированы о последних усилиях по урегулированию ситуации вокруг Украины, однако конкретных инициатив не наблюдается.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что возобновление трехстороннего формата переговоров с участием США по урегулированию конфликта на Украине можно ожидать уже весной. Он также подчеркнул, что Россия всегда была готова к переговорам — до начала конфликта и сразу же после его начала в 2022 году.

Ранее Буданов похвалил российскую делегацию за умение вести переговоры.